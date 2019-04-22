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Похудела на 40 килограммов самая полная женщина в России

Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.

22.04.2019 Фото: © скриншот видео программы Первого канала "Пусть говорят". Выпуск от 16.10.2018 Один комментарий
 
Похудела на 40 килограммов самая полная женщина в России

Наталья спокойно может прожить без майонеза и «булочек-дурочек»

Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов.
Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.

-Я стала намного веселее. Во мне живет больше надежды и больше ожиданий от самой себя, — поделилась она.

Руденко призналась, что все еще привыкает к прописанной врачом диете, но уже достигла определенных результатов, хотя иногда у нее бывают срывы.

-Теперь я могу сказать: совершенно спокойно можно прожить и без майонеза, и без булочек-дурочек, — сказала она.

По словам женщины, если она расстанется с лишними килограммами, то будет «порхать и днем и ночью».

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Веда

    Как люди могут допустить такое ожирение?ты если видишь что у тебя прибавляется каждую неделю по кг а то по 2кг,остановись!ведь результат на лицо!давление сердце больное одышка безобразная целлюлитная фигура ждёт вас! Вам оно надо?мне уже под 50 и когда я прибавляют больше 62 кг я себе говорю стоп!и урезаю в еде, я очень склонна к полноте,у меня щитовидка не в порядке,то есть легко склонна к ожирению и вся родня полная…и это еще больше останавливает завязать рот( и когда мне говорят у меня гормоны или щитовидка и я не могу похудеть-ВРАНЬЕ! Вы просто любите пожрать!и вовсе не поесть,а в полном смысле » пожрать»

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