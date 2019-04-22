Сломал руку лыжник на льду Обского моря рядом с Бердском
Второй эпизод «Игры престолов» по ошибке утёк в сеть
За первенца молодым матерям могут увеличить пособие в России
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Похудела на 40 килограммов самая полная женщина в России
Где жарить шашлыки, укажет мэр Бердска
В аренду на 49 лет возьмет Россия морской порт в Сирии
Водители «любители» и «профессионалы» появятся через два года на дорогах в России
Объявления в газетах Бердска работают эффективно
Собирает деньги на издание книги «Победители» о фронтовиках музей Бердска
Как люди могут допустить такое ожирение?ты если видишь что у тебя прибавляется каждую неделю по кг а то по 2кг,остановись!ведь результат на лицо!давление сердце больное одышка безобразная целлюлитная фигура ждёт вас! Вам оно надо?мне уже под 50 и когда я прибавляют больше 62 кг я себе говорю стоп!и урезаю в еде, я очень склонна к полноте,у меня щитовидка не в порядке,то есть легко склонна к ожирению и вся родня полная…и это еще больше останавливает завязать рот( и когда мне говорят у меня гормоны или щитовидка и я не могу похудеть-ВРАНЬЕ! Вы просто любите пожрать!и вовсе не поесть,а в полном смысле » пожрать»
0 0