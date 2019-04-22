Похудела на 40 килограммов самая полная женщина в России

Самая полная женщина России Наталья Руденко рассказала в интервью порталу V1 о том, что похудела на 40 килограммов.

Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов.

-Я стала намного веселее. Во мне живет больше надежды и больше ожиданий от самой себя, — поделилась она.

Руденко призналась, что все еще привыкает к прописанной врачом диете, но уже достигла определенных результатов, хотя иногда у нее бывают срывы.

-Теперь я могу сказать: совершенно спокойно можно прожить и без майонеза, и без булочек-дурочек, — сказала она.

По словам женщины, если она расстанется с лишними килограммами, то будет «порхать и днем и ночью».

Источник: РИА Новости