Майские праздники отменят в России ?

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, поставил под сомнение пользу длинных выходных, которые ждут россиян в мае. За первые две недели месяца у граждан будет девять выходных и всего три рабочих дня.

-Я всегда ставлю тут большой вопрос, — признался в разговоре с «URA.RU» Онищенко. — Такие выходные отнимают много здоровья. Естественно, это затяжные застолья и периодическое валяние на диванах, когда люди таращатся в телевизор, — пояснил он.

-Наши люди склонны злоупотреблять отдыхом с точки зрения алкоголя и других вредных привычек, — отметил в беседе с корреспондентом экономист, президент финансовой группы Whitestone Capital Александр Просвиряков. — После столь длительного отдыха тяжело обратно прийти на рабочее место.

Однако психиатр-нарколог Алексей Магалиф не стал связывать затяжные каникулы со злоупотреблением алкоголем.

-Если человек перебарщивает, ему пора обратиться за профессиональной помощью. Это первый признак того, что у него проблемы с алкоголем, а не с праздниками, — подчеркнул Магалиф. Он посоветовал россиянам разнообразить продолжительные выходные и заполнить свободное время полезными делами. «Майские будут безопасны для [здоровья] россиян, если, например, работать на дачных участках», — добавил эксперт.

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко, в разговоре с «URA.RU» признал, что в мае у россиян «начинается страда».

Однако предложил «сделать праздники на один-два дня». «Синхронный уход в отпуск значительного числа жителей, конечно, негативно сказывается на экономике», — заявил Диденко.

«Естественно, это простой в экономике, особенно в экономике производства», — пояснила профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. При этом она отметила, что за счет туризма экономика может оказаться даже в плюсе. «Экономически это получается достаточно выгодно стране. Несмотря на то, что не работает производство, увеличивается количество перемещений различными видами транспорта, нагрузка на предприятия общепита и сферу развлечений. Люди гораздо активнее отдыхают», — подчеркнула Дехтярь. Она заявила, что майские праздники «гораздо более экономически рентабельны для страны, чем новогодние».

Психолог, кандидат медицинских наук Наталья Толстая, согласилась с тем, что долгие весенние выходные приносят больше пользы. «Такие длительные праздники просто жизненно необходимы, чтобы люди могли осуществить свои желания и мечты», — отметила Толстая в разговоре с «URA.RU». «Это возможность познакомиться, влюбиться, вырваться из круга „дом-работа-дом“», — считает психолог. Отчасти благодаря таким праздникам в России «поддерживается демографическая ситуация», рассказала она. «Очень много поменялось в сознании людей. Теперь майские праздники — не „Первомай“ и не время для запоя. Люди отмечают весну», — резюмировала эксперт.

Источник: ura.news





