Поиск: Пропал без вести 37-летний житель Бердска в лесу Искитимского района

В пятницу потерялся житель Бердска 37-летний Евгений Королев. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», утром 19 апреля он ушел в лес на охоту в районе с. Завьялово Искитимского района и с тех пор о нем ничего не известно. Телефон его молчит до вечера субботы. Сейчас его поисками занимаются родные и друзья, сообщившие о произошедшем в полицию.

По информации от знакомых Евгения, с утра воскресенья, 21 апреля, на его поиски выйдут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Для поисков без вести пропавшего нужны добровольцы.

Разыскивающие Евгения, в том числе жители Бердска, просят всех, кому что-либо известно о месте его нахождения, сообщить на единый экстренный телефон 112. Предположительно он может находится в лесу от с. Завьялого до Сузунского района.

Евгений Королев может быть дезориентирован. Рост 176 см, нормального телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Был одет в синюю куртку, черные кроссовки, черные штаны и черную шапку.