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20 апреля – в музее Бердска «МультДень» и премьера мультфильма «Орфей и Эвридика»!

Замечательный подарок детям и взрослым дарит детская анимационная студия «ДОМ» под руководством Г.П.Домашонкина (ДШХ «Весна»).

20.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Музей:

В субботу, 20 апреля – в музее Бердска «МультДень» и премьера мультфильма «Орфей и Эвридика»!
Замечательный подарок детям и взрослым дарит детская анимационная студия «ДОМ» под руководством Г.П.Домашонкина (ДШХ «Весна»).
Студия была открыта более 15 лет назад. Ежегодно анимационные шедевры, созданные из пластилина и ожившие в руках студийцев, радуют бердчан новыми историями. Сюжетами для фильмов становятся народные сказания, исторические события и просто забавные истории. Мультфильмы — участники и победители многих статусных фестивалей в России и за рубежом.
Всех пришедших на мероприятие, помимо премьеры, ждет творческая встреча с юными мультипликаторами и их преподавателями, а также просмотр мультфильмов «Акентьево озеро», «Острог», «Избушка Бабы Яги».
А героев и декорации мультфильмов «Акентьево озеро» и «Орфей и Эвридика» можно будет подробно рассмотреть в музейных витринах, ведь в эти дни в музее проходит персональная выставка живописи и графики Г.П.Домашонкина «Изобретение радости».
‼Начало мероприятия в 14:00, вход свободный.
Ждем всех в большом зале музея ул.Спортивная,9.
Вопросы по тел. 5-33-60


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