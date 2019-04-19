За 49 рублей продавал iPhone 15 минут «Связной» из-за сбоя

В частности, смартфоны восьмой модели с памятью 64 гигабайта стоили 5990 рублей, iPhone 7 с памятью 32 гигабайта — 4990 рублей. Модели, снятые с производства, и вовсе стоили от 49 рублей.

В пресс-службе компании корреспонденту РИА Новости подтвердили технический сбой и заверили, что все 854 человека, которые успели заказать телефоны, получат их за эти деньги.