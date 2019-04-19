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Один дома: Закрылась в квартире 3-летняя малышка в Бердске

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Один дома: Закрылась в квартире 3-летняя малышка в Бердске

Мама, стоявшая на лестничной площадке, не смогла попасть домой. На помощь бердчанке пришли спасатели.

19.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Один дома: Закрылась в квартире 3 летняя малышка в Бердске

Почти каждую неделю, а иногда и по три раза на дню, спасателям приходится деблокировать двери, за которыми людям грозит опасность

Сообщение о находяшейся одной дома 3-летней малышке получил утром 18 апреля дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Мама девочки на минутку вышла на лестничную площадку, чтобы выбросить мусор. Ее маленькая дочка в это время захлопнула дверь и закрыла ее на щеколду. Попасть в квартиру бердчанка не смогла. Позвонила спасателям с просьбой помочь ей. Пока спасатели добирались до ее дома, мама разговаривала с малышкой, но той вскоре надоело стоять возле двери и она ушла в комнату, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Спасатели очень аккуратно деблокировали дверь, чтобы не напугать девочку. И когда она была открыта, ребенка в коридоре не оказалось. Она вышла из комнаты лишь после того, как ее позвала мама. Медицинская помощь малышке не потребовалась.

Мама девочки рассказала спасателям, что всегда удивлялась тому, как могут родители оставлять детей одних дома. А тут нечаянно сама оказалась в такой ситуации, отметила Наталья Дмитриева.


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