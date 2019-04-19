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Россия пьет суррогат: Треть проверенной водки оказалась нелегальной

Всего за 2018 год Росалкогольрегулирование провело более шести тысяч проверок, которые коснулись 3,74 тысячи организаций.

19.04.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Россия пьет суррогат: Треть проверенной водки оказалась нелегальной

Не все в бутылках можно назвать вином

Росалкогольрегулирование опубликовало доклад по итогам работы за 2018 год. Из документа следует, что для выявления продукции, находящейся в нелегальном обороте, было проверено 2,007 миллиона декалитров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Выявлено продукции, производство и оборот которой производится незаконно — 806,837 тысячи декалитров», — сказано в докладе.

При этом было арестовано 625,874 тысячи декалитров, изъято 268,195 тысячи декалитров, конфисковано по решению судов 527,662 тысячи, уничтожено по решениям судов — 542,335 тысячи декалитров.

Отмечается также, что из проверенных ведомством 118 тысяч декалитров водки, 36,3 тысячи декалитров оказались в нелегальном обороте (30,8%).

Всего за 2018 год служба провела более шести тысяч проверок, которые коснулись 3,74 тысячи организаций.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Гость Очередной

    А как же ЕГАИС?

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  2. Аноним

    нелегальная не значет суррогат

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