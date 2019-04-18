За сбыт алкоголя под видом парфюмерии сажать в тюрьму предложили в Удмуртии

В России снова предлагают привлекать к уголовной ответственности за сбыт парфюмерно-косметической продукции, которую на самом деле употребляют как спиртосодержащие жидкости. С проектом поправок в статью 171.4 Уголовного кодекса РФ выступил Госсовет Удмуртской республики.

В случае принятия норма дополнит уголовный состав, введенный в июле 2017 года и предполагающий уголовное наказание за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции при условии, что ранее лицо уже привлекалось за то же правонарушение к административной ответственности.

Свою позицию удмуртские депутаты обосновывают данными республиканского МВД. Из них следует, что в основной массе нарушения, выявляемые сотрудниками полиции, связаны с продажей спиртосодержащей продукции, не подпадающей под понятие пищевой спиртосодержащей.

При этом, как показывает практика субъектов Российской Федерации, лица, торгующие спиртосодержащими жидкостями под видом парфюмерно-косметических средств, уходят от ответственности по статье 171.4 УК РФ. Поэтому депутаты предлагают дополнить статью, прописав в ней упоминание не только пищевой, но и непищевой спиртсодержащей продукции.

В декабре 2017 года в Иркутске 77 человек скончались в результате отравления «Боярышником» — метанолсодержащим концентратом для ванн, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Трагедия стала причиной приостановки в России реализации непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением парфюмерии и стеклоомывателей).

В декабре 2018 года правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Однако, очевидно, в регионах считают эти меры недостаточными.