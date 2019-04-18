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Государственные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в действии

На начало апреля Банк Акцепт заключил кредитные договоры по Программе 8,5 Минэкономразвития РФ на сумму более 86 млн. рублей, и по Программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП на сумму более 196 млн. рублей.

18.04.2019 Нет комментариев
 
Льготными программами кредитования пользуются, в основном, предприятия обрабатывающих производств, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, предприятия, осуществляющие деятельность в области здравоохранения.
Кредитные программы предполагают возможность кредитования как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, в том числе и коммерческую ипотеку с предоставлением в залог приобретаемой недвижимости.
Так, например, в Банке Акцепт воспользовались Программой 8,5 для расширения бизнеса такие предприятия Новосибирска как ООО «Лессан» — производитель светодиодной продукции; ООО «Мобильные стенды » — компания по производству и продаже выставочного оборудования; ООО «Сибевровэн» — завод по производству автофургонов.
Напомним, что Программа 8,5 предполагает кредитование предприятий МСП в приоритетных отраслях экономики по ставке 8,5% годовых. По Программе стимулирования субъектов МСП, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с ЦБ РФ кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей предоставляются по ставке 9,6% годовых, остальным предприятиям по ставке 10,6% годовых.


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