Государственные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в действии

Льготными программами кредитования пользуются, в основном, предприятия обрабатывающих производств, сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, предприятия, осуществляющие деятельность в области здравоохранения.Кредитные программы предполагают возможность кредитования как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели, в том числе и коммерческую ипотеку с предоставлением в залог приобретаемой недвижимости.Так, например, в Банке Акцепт воспользовались Программой 8,5 для расширения бизнеса такие предприятия Новосибирска как ООО «Лессан» — производитель светодиодной продукции; ООО «Мобильные стенды » — компания по производству и продаже выставочного оборудования; ООО «Сибевровэн» — завод по производству автофургонов.Напомним, что Программа 8,5 предполагает кредитование предприятий МСП в приоритетных отраслях экономики по ставке 8,5% годовых. По Программе стимулирования субъектов МСП, реализуемой АО «Корпорация МСП» совместно с ЦБ РФ кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей предоставляются по ставке 9,6% годовых, остальным предприятиям по ставке 10,6% годовых.