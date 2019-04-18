Путина врагом считает кандидат в президенты Украины Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов про отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

Отмечается, что журналисты спросили шоумена, считает ли он Путина врагом.

«Конечно», — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что в случае победы на президентских выборах не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.