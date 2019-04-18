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Вице-спикером горсовета выбрали брата бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Народные избранники провели тайное голосование, в котором большинство проголосовало за единственного кандидата на пост зампредседателя совета депутатов Владимира Голубева.

18.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. 8 коммент.
 
Вице спикером горсовета выбрали брата бизнесмена Голубева депутаты Бердска

Депутат Владимир Голубев

На очередной сессии совета депутатов Бердска народные избранники сегодня, 18 апреля выбрали заместителя председателя совета депутатов. Им стал брат известного в Бердске бизнесмена Владимир Голубев. Стоит отметить, что из 29 народных избранников только один изъявил желание занять высокий пост в совете депутатов. За время голосования Владимир Алексеевич заметно переживал, ведь справедливости ради депутаты добавили два окошка в бюллетень  — «за» и «против».

Председатель счетной комиссии депутат Елена Белова огласила итоги выборов спустя 30 минут после их начала: 23 голоса «за» Голубева, 1 «против», а один бюллетень оказался испорченным.

Перед началом выборов депутаты поинтересовались у спикера горсовета Валерия Бадьина зачем за один год до окончания срока полномочий выбирать заместителя председателя совета депутатов.

-Жизнь не стоит на месте. Давайте не будем оставаться консервативными. Все меняется, — ответил Валерий Бадьин коллегам.

Стоит отметить, что вице-спикера в бердской власти никогда не было, поскольку его так и не смогли выбрать за два десятилетия. Все не нашли подходящей кандидатуры.

Напомним, предыдущие выборы вице-спикера горсовета Бердска в 2016 году не увенчались успехом — депутаты их отменили. Соответствующую поправку в повестку сессии внес депутат Андрей Ковальский. Он пояснил, что должность вице-спикера предполагает оплату, а в бюджет 2016 года денег на это не заложено.

Ковальский предложил вернуться к рассмотрению вопроса о зарплате вице-спикера в 2017 году. Но и тогда это не оказалось возможным.
Самая первая попытка выбрать вице-спикера оказалась неудачной — голосование признали несостоявшимся, поскольку оба кандидата не набрали нужного количества голосов — больше половины от числа депутатов.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Совсем обнаглели! Не стесняются уже!

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  2. АнтиЯ

    Странно, ведь до этого писали, что нет достойного кандидата и тут на тебе… (походу действительно ждали когда ячейка в большинстве будет)….

    Thumb up 12 Thumb down 1

  3. Аноним

    всё возвращается на круги свои…..Да ладно пусть работает.

    Thumb up 2 Thumb down 13

  4. Аноним

    То денег мало то работать не хотят

    Thumb up 3 Thumb down 0

  5. Владимир Ильич

    Надеюсь этот комментарий администрация сайта не удалит, как сделали это вчера.
    Ведь я был прав.
    Развитие событий будет именно таким:
    1. Голубев — вице-спикер
    2. Бадьин — складывает полномочия
    3. Голубев — спикер
    4. дожность вице-спикера сворачивают

    От модератора. Ваши комментарии не удалялись.

    Thumb up 5 Thumb down 1

  6. Аноним

    Дорогу несертифицированным нефтяникам!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  7. Аноним

    Круто у власти люди с статьями .

    Thumb up 6 Thumb down 0

  8. В.Шапран

    странно, а я думал, что у Голубева старшего хватит сообразительности, чтобы замом назначить Пилько.
    :-!
    Но так даже лучше — все маски сброшены, депутаты и чиновники только что в пояс не кланяются хозяину. Теперь Бердск можно смело переименовывать в Кущевку.
    8)

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