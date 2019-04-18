Вице-спикером горсовета выбрали брата бизнесмена Голубева депутаты Бердска

На очередной сессии совета депутатов Бердска народные избранники сегодня, 18 апреля выбрали заместителя председателя совета депутатов. Им стал брат известного в Бердске бизнесмена Владимир Голубев. Стоит отметить, что из 29 народных избранников только один изъявил желание занять высокий пост в совете депутатов. За время голосования Владимир Алексеевич заметно переживал, ведь справедливости ради депутаты добавили два окошка в бюллетень — «за» и «против».
Председатель счетной комиссии депутат Елена Белова огласила итоги выборов спустя 30 минут после их начала: 23 голоса «за» Голубева, 1 «против», а один бюллетень оказался испорченным.
Перед началом выборов депутаты поинтересовались у спикера горсовета Валерия Бадьина зачем за один год до окончания срока полномочий выбирать заместителя председателя совета депутатов.
-Жизнь не стоит на месте. Давайте не будем оставаться консервативными. Все меняется, — ответил Валерий Бадьин коллегам.
Стоит отметить, что вице-спикера в бердской власти никогда не было, поскольку его так и не смогли выбрать за два десятилетия. Все не нашли подходящей кандидатуры.
Напомним, предыдущие выборы вице-спикера горсовета Бердска в 2016 году не увенчались успехом — депутаты их отменили. Соответствующую поправку в повестку сессии внес депутат Андрей Ковальский. Он пояснил, что должность вице-спикера предполагает оплату, а в бюджет 2016 года денег на это не заложено.
Ковальский предложил вернуться к рассмотрению вопроса о зарплате вице-спикера в 2017 году. Но и тогда это не оказалось возможным.
Самая первая попытка выбрать вице-спикера оказалась неудачной — голосование признали несостоявшимся, поскольку оба кандидата не набрали нужного количества голосов — больше половины от числа депутатов.
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Совсем обнаглели! Не стесняются уже!
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Странно, ведь до этого писали, что нет достойного кандидата и тут на тебе… (походу действительно ждали когда ячейка в большинстве будет)….
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всё возвращается на круги свои…..Да ладно пусть работает.
2 13
То денег мало то работать не хотят
3 0
Надеюсь этот комментарий администрация сайта не удалит, как сделали это вчера.
Ведь я был прав.
Развитие событий будет именно таким:
1. Голубев — вице-спикер
2. Бадьин — складывает полномочия
3. Голубев — спикер
4. дожность вице-спикера сворачивают
От модератора. Ваши комментарии не удалялись.
5 1
Дорогу несертифицированным нефтяникам!
4 0
Круто у власти люди с статьями .
6 0
странно, а я думал, что у Голубева старшего хватит сообразительности, чтобы замом назначить Пилько.
Но так даже лучше — все маски сброшены, депутаты и чиновники только что в пояс не кланяются хозяину. Теперь Бердск можно смело переименовывать в Кущевку.
6 1