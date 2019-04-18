Вице-спикером горсовета выбрали брата бизнесмена Голубева депутаты Бердска

На очередной сессии совета депутатов Бердска народные избранники сегодня, 18 апреля выбрали заместителя председателя совета депутатов. Им стал брат известного в Бердске бизнесмена Владимир Голубев. Стоит отметить, что из 29 народных избранников только один изъявил желание занять высокий пост в совете депутатов. За время голосования Владимир Алексеевич заметно переживал, ведь справедливости ради депутаты добавили два окошка в бюллетень — «за» и «против».

Председатель счетной комиссии депутат Елена Белова огласила итоги выборов спустя 30 минут после их начала: 23 голоса «за» Голубева, 1 «против», а один бюллетень оказался испорченным.

Перед началом выборов депутаты поинтересовались у спикера горсовета Валерия Бадьина зачем за один год до окончания срока полномочий выбирать заместителя председателя совета депутатов.

-Жизнь не стоит на месте. Давайте не будем оставаться консервативными. Все меняется, — ответил Валерий Бадьин коллегам.

Стоит отметить, что вице-спикера в бердской власти никогда не было, поскольку его так и не смогли выбрать за два десятилетия. Все не нашли подходящей кандидатуры.

Напомним, предыдущие выборы вице-спикера горсовета Бердска в 2016 году не увенчались успехом — депутаты их отменили. Соответствующую поправку в повестку сессии внес депутат Андрей Ковальский. Он пояснил, что должность вице-спикера предполагает оплату, а в бюджет 2016 года денег на это не заложено.

Ковальский предложил вернуться к рассмотрению вопроса о зарплате вице-спикера в 2017 году. Но и тогда это не оказалось возможным.

Самая первая попытка выбрать вице-спикера оказалась неудачной — голосование признали несостоявшимся, поскольку оба кандидата не набрали нужного количества голосов — больше половины от числа депутатов.