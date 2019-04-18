Суд идет: Сгорел в шламоотстойнике 10-летний мальчик в Кузбассе

Вице-мэр Беловского городского округа Сергей Смараков вернулся на работу. Его и еще двух чиновников обвиняют в гибели ребенка, сгоревшего в шламоотстойнике.

«Сергей Смараков вернулся к исполнению своих должностных обязанностей на посту зама главы по ЖКХ», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии Белова.

Как узнала Тайга.инфо, вице-мэра Смаракова, начальника беловского МКУ «Управление по делам гражданской обороны и ЧС» Сергея Носова и замначальника территориального управления микрорайона Бабанаково Елену Кирсанову обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

В мае 2017 года двое детей подошли к Чертинскому шламоотстойнику, из которого шел дым (искусственный пруд, куда при промывке сбрасывают отходы после обогащения угля). Яма располагалась поблизости от жилых домов. Края обвалились, и дети упали в горевшие отходы. Девятилетний мальчик получил ожоги третьей степени, 10-летний скончался на месте.

По версии следствия, Смараков с 2013 года знал о «процессах горения в шлакоотстойнике, который располагался недалеко от образовательного учреждения», но ничего не сделал, чтобы ликвидировать опасность. Дети были не единственными жертвами горевшей ямы, ранее ожоги получил один взрослый.

В октябре 2018 года его отправили в СИЗО по ходатайству следствия. Как писал «Интерфакс», мужчина оказывал давление на свидетелей. Но позже его отпустили.

В пресс-службе СК РФ по Кемеровской области отказались пояснить Тайге.инфо, кто именно ходатайствовал об освобождении чиновника из СИЗО. В базе областного суда Кузбасса нет апелляций на меру пресечения Смаракова.

«Дело передано в суд, а что там дальше происходит, пояснить не можем», — отметили в пресс-службе следственного управления.

Сергей Смараков родился в 1973 году. С 1996 года начал работать замдиректора по учебно-воспитательной работе беловской школы №23. В 2009-м стал вице-мэром по ЖКХ. У него есть медаль «За служение Кузбассу».

Более того, как уточнили в пресс-службе мэрии Белова, на работу вернулся не только вице-мэр. Вторая обвиняемая — Елена Кирсанова — во время суда получила повышение. С 15 апреля она возглавила организационно-территориальное управление городского всего города.

Уголовное дело с февраля рассматривает Беловский городской суд.