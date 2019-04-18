Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time

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Ну все капец патриоты виноваты
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Уволить не оправдавших надежд пиарщиков из Time с помощью новичков!!!
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Гуайдо влиятельнее Путина?
Чуваки из Time сделали мой день!
Вот собственно и все, что нужно знать про продажные западные сми!
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Если Time настолько продажен, как вы думаете, то сможете озвучить суммы, которые ему проплатил Путин до 2019 года?
За вот это:
«До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.»
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лучше спросите Гуайдо, сколько он заплатил венесуэльских боливаров за право пропиариться! Клоун!
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