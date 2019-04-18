Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — сказал пресс-секретарь президента России радиостанции «Говорит Москва».

Издание опубликовало список самых влиятельных людей 2019 года. Президента России Владимира Путина, как и в прошлом году, в нём нет. В рейтинге значатся Дональд Трамп, Хуан Гуайдо и Си Цзиньпин.

До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.

Источник: govoritmoskva.ru