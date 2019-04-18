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Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time

Зато там есть Трамп и Гуайдо. Пресс-секретарь президента России заявил, что рейтинг формируется сам, вне зависимости от СМИ.

18.04.2019 Фото: кремлин.ру 5 коммент.
 
Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time

Владимир Путин

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time.

«Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», — сказал пресс-секретарь президента России радиостанции «Говорит Москва».

Издание опубликовало список самых влиятельных людей 2019 года. Президента России Владимира Путина, как и в прошлом году, в нём нет. В рейтинге значатся Дональд Трамп, Хуан Гуайдо и Си Цзиньпин.

До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.

Источник: govoritmoskva.ru


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Ну все капец :-D патриоты виноваты :-D

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  2. Аноним

    Уволить не оправдавших надежд пиарщиков из Time с помощью новичков!!!
    *CRAZY*

    Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Аноним

    Гуайдо влиятельнее Путина? =-O
    Чуваки из Time сделали мой день! *THUMBS UP*

    Вот собственно и все, что нужно знать про продажные западные сми!

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Аноним

      Если Time настолько продажен, как вы думаете, то сможете озвучить суммы, которые ему проплатил Путин до 2019 года? ;)
      За вот это:
      «До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.»

      Thumb up 1 Thumb down 2

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