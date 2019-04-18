Подарить землю для ремонта ул. Первомайской просит частников власть Бердска

На общественном обсуждении ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Бердске рассмотрели проблемный вопрос, касающийся ремонта ул. Первомайской.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несмотря на то, что проект реконструкции улицы за 1,2 млн рублей утвержден еще в 2016 году, есть непреодолимые проблемы. Глобальному ремонту, который предполагался в 2019 году, мешают частники. Они имеют свою территорию на ул. Первомайской — от ул. Вокзальной до ул. Ленина, надо с ними согласовывать, чтобы они подарили городу свои участки, заявил вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. В частной собственности находятся не только тротуары и обочины, но и часть дороги, все парковки. По большей части территория до бордюрного камня.

— Как работать по тротуару, если там частная территория? Воткнуть освещение нельзя — частная территория. Никто не хочет отдавать свою территорию. Готовы продать, — отметил вице-мэр, подчеркнув, что у Бердска нет денег на выкуп земли.

Поэтому пока городу придется довольствоваться ямочным ремонтом одной из главных улиц Бердска. Пока территория не принадлежит муниципалитету, «заводить» туда федеральные деньги город не имеет права.

Как решается вопрос с частниками, может быть, какую-то рабочую группу создать? — спросил депутат бердского горсовета Сергей Онищенко у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.

— Вопрос решается. Ведутся переговоры с частными лицами по поводу предоставления городу участков дорожной сети для проведения ремонтных работ, — ответил Захаров.

Бердчане очень заинтересованы в том, чтобы дорогу на ул. Первомайской отремонтировали, может, стоит привлечь для помощи решения вопроса общественную палату, предположил Онищенко.

— Очень всегда надеемся и уповаем на бердскую общественную палату, и мы, несомненно, воспользуемся вашим предложением, — подчеркнул Захаров.