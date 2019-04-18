Подарить землю для ремонта ул. Первомайской просит частников власть Бердска

Глобальный ремонт ул. Первомайской стал невозможным из-за частников, имеющих на улице свою территорию
На общественном обсуждении ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Бердске рассмотрели проблемный вопрос, касающийся ремонта ул. Первомайской.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», несмотря на то, что проект реконструкции улицы за 1,2 млн рублей утвержден еще в 2016 году, есть непреодолимые проблемы. Глобальному ремонту, который предполагался в 2019 году, мешают частники. Они имеют свою территорию на ул. Первомайской — от ул. Вокзальной до ул. Ленина, надо с ними согласовывать, чтобы они подарили городу свои участки, заявил вице мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. В частной собственности находятся не только тротуары и обочины, но и часть дороги, все парковки. По большей части территория до бордюрного камня.
— Как работать по тротуару, если там частная территория? Воткнуть освещение нельзя — частная территория. Никто не хочет отдавать свою территорию. Готовы продать, — отметил вице-мэр, подчеркнув, что у Бердска нет денег на выкуп земли.
Поэтому пока городу придется довольствоваться ямочным ремонтом одной из главных улиц Бердска. Пока территория не принадлежит муниципалитету, «заводить» туда федеральные деньги город не имеет права.
Как решается вопрос с частниками, может быть, какую-то рабочую группу создать? — спросил депутат бердского горсовета Сергей Онищенко у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова.
— Вопрос решается. Ведутся переговоры с частными лицами по поводу предоставления городу участков дорожной сети для проведения ремонтных работ, — ответил Захаров.
Бердчане очень заинтересованы в том, чтобы дорогу на ул. Первомайской отремонтировали, может, стоит привлечь для помощи решения вопроса общественную палату, предположил Онищенко.
— Очень всегда надеемся и уповаем на бердскую общественную палату, и мы, несомненно, воспользуемся вашим предложением, — подчеркнул Захаров.
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Неужели у руководства городом нет перед глазами федерального опыта, как можно загнобить неугодных?
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Ересь несете.
Если это частная территория, то частник волен делать с ней все что захочет.
Скажите еще спасибо что вообще забором не закрыл и пешеходов по тротуару пускает свободно.
А все планы, архитеркуры и прочее- все это постфактум не делается.
Вот кстати и демонстрация того, что у нас правовое государство.
А вы все по понятиям жить хотите как в 90-х….
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Выделить им землю в обмен. Земля то есть у города.
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А ещё можно проверить законность сделок по продаже
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Сделайте им благоустройство тратуаров, парковок и т.д. И они с радостью отдадут городу эти участки. Ещё и уменьшат налогог на землю на участки, которые по факту они не используют. Работать надо а не пи….!!
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