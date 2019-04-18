Инспекторов ДПС не хватает на дорогах Новосибирской области

Госавтоинспекция Новосибирской области приглашает на работу в дорожно-патрульную службу, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональной ГИБДД сегодня, 18 апреля.

24 апреля Госавтоинспекция Новосибирской области проводит «Ярмарку вакансий» в полку ДПС ГИБДД Новосибирска по адресу ул. Станционная, 24/1. Молодых ребят региона и города Новосибирска приглашаем познакомиться с работой дорожно-патрульной службы и пополнить ее ряды.

В рамках мероприятия будет организована экскурсия с посещением музея, класса службы, тира, спортзала, стелы памяти, полковой часовни и других служебных помещений. Гостей ознакомят с работой Госавтоинспекции, ее историей развития, покажут автотранспорт, оружие и специальные технические средства, используемые в работе инспекторов ДПС. Кроме того, автоинспекторы покажут фильм о ГИБДД и разъяснят порядок приема на службу.

«Ярмарка вакансий» пройдет с 9.00 до 18.00 часов. Экскурсии для гостей будут организованы в 11.00 и 15.00 часов.

Телефоны для справок (отдел кадров Полка ДПС ГИБДД): 232-22-97, 232-23-37.