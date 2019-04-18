Медведев продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение по подготовке проекта федерального закона о продолжении «дачной амнистии». «Я считаю возможным продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года», — заявил он, представляя в Государственной Думе отчет о результатах работы правительства в 2018 году.

Во время консультаций главы правительства с парламентскими фракциями этот вопрос поднимали представители «Справедливой России».

Источник: РГ