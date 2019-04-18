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На пороге шестого вымирания стоит человечество

В глобальной катастрофе, уничтожившей почти все живое на Земле, виноваты извержения вулканов. Разгадку нашли с помощью ртути.

18.04.2019 Фото: en.wikipedia.org Нет комментариев
 
На пороге шестого вымирания стоит человечество

Во всем виноваты вулканы

Содержание ртути в древних окаменелостях подтвердило одну из теорий, объясняющих крупнейшую биосферную катастрофу в истории нашей планеты — массовое пермское вымирание. Ученые пришли к выводу, что во всем виноваты вулканы.

Массовое пермское вымирание — это одно из пяти известных науке массовых вымираний, которое привело к гибели свыше 90 процентов морских животных и более 70 процентов наземных позвоночных около 252 миллионов лет назад. В качестве причин назывались столкновение с астероидом, огромный выброс метана со дна моря, изменения климата, вулканическая активность.

Ученые из американского университета Цинциннати совместно с китайскими коллегами пришли к выводу, что в глобальной катастрофе виноваты именно извержения вулканов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

На этот вывод ученых натолкнула ртуть, найденная в больших количествах в древних окаменелостях почти в дюжине мест по всему миру. Обычно при извержениях в атмосферу попадает много ртути. Центр вулканической активности располагался на территории Сибири, причем извержения происходили не из привычных нам конусообразных вулканов, а через трещины в поверхности Земли.

И длилось это сотни тысяч лет. На планету было выброшено около 3 миллионов кубических километров пепла. Ученые приводят сравнение с извержением вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, когда в атмосферу попал всего 1 кубический километр пепла, пишет ScienceDaily.

Но не сама сейсмическая активность или пепел стали причиной катастрофы. Ученые предполагают, что извержение, следующее за извержением, разорвало существовавшие пищевые цепочки. А высвободившееся тогда в атмосферу количество углерода они сравнивают с тем, что производят люди сейчас.

— Большинство ученых сходятся на том, что мы находимся на пороге шестого массового вымирания. Я тоже разделяю эту точку зрения. Мы должны работать над тем, чтобы минимизировать ущерб, — говорит ведущий автор исследования Цзюн Шен из Китайского университета геонаук.

Источник: РГ


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