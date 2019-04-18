Нужен совет знающих: Когда пахать землю на даче

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Критерии простые — копать землю ради того чтобы просто копать — смысле нет. Вам нужно чтобы что-то росло.
Почва должна потерять лишнюю влагу от таяния снега и весенних грунтовых вод, прогреться в глубину. Для посадок нужна плюсовая температура ночью.
Как раз нужные погодные условия после пасхи и будут:)
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Вот сегодня и начинайте,чЁ тянуть то.А если серьезно,то в начале мая,но опять все зависит от погоды
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До Пасхи нельзя где?Думаете в Краснодарском крае до сих пор не идет посевная?Есть проверенный способ выйдите босиком на участок и походите минут десчть.если ногам комфортно то пахать можно.Ранняя вспашка привожит к потере влаги,да и не факт что земля уже оттаяла на глубину фрезы.
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Все крайне просто. Есть ровно 2 критерия:
1. Майские праздники
2. Появились трактора
Обычно это факторы совпадают +- по времени, с учетом погоды.
Куда вам торопиться то?
Все равно раньше начала или даже середины мая что-то сажать еще рано.
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