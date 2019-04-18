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Нужен совет знающих: Когда пахать землю на даче

Кто-то говорит, что до Пасхи нельзя. Дача в Марьином логу.

18.04.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Бердчанка:

-Уважаемые дачники, посоветуйте, надо ли в ближайшее время пахать землю на даче? Осенью перевернули плугом землю на участке, до этого он много лет не обрабатывался. Сейчас уже всё просохло. Планируем теперь фрезой выровнять. Думали в эти выходные, но некоторые знакомые говорят, что ещё рано (кто-то говорит, что до Пасхи нельзя). Прошу совета у знающих. Дача в Марьином логу.


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(4) Комментариев

  1. 123

    Снег идет, какая дача?:)

    Критерии простые — копать землю ради того чтобы просто копать — смысле нет. Вам нужно чтобы что-то росло.

    Почва должна потерять лишнюю влагу от таяния снега и весенних грунтовых вод, прогреться в глубину. Для посадок нужна плюсовая температура ночью.

    Как раз нужные погодные условия после пасхи и будут:)

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  2. Аноним

    Вот сегодня и начинайте,чЁ тянуть то.А если серьезно,то в начале мая,но опять все зависит от погоды

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  3. Дачник

    До Пасхи нельзя где?Думаете в Краснодарском крае до сих пор не идет посевная?Есть проверенный способ выйдите босиком на участок и походите минут десчть.если ногам комфортно то пахать можно.Ранняя вспашка привожит к потере влаги,да и не факт что земля уже оттаяла на глубину фрезы.

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  4. Аноним

    Все крайне просто. Есть ровно 2 критерия:
    1. Майские праздники
    2. Появились трактора
    Обычно это факторы совпадают +- по времени, с учетом погоды.

    Куда вам торопиться то?
    Все равно раньше начала или даже середины мая что-то сажать еще рано.

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