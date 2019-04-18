Нужен совет знающих: Когда пахать землю на даче

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Бердчанка:

-Уважаемые дачники, посоветуйте, надо ли в ближайшее время пахать землю на даче? Осенью перевернули плугом землю на участке, до этого он много лет не обрабатывался. Сейчас уже всё просохло. Планируем теперь фрезой выровнять. Думали в эти выходные, но некоторые знакомые говорят, что ещё рано (кто-то говорит, что до Пасхи нельзя). Прошу совета у знающих. Дача в Марьином логу.