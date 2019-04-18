«Инструкция: Какие дачи опасно покупать»

Более трети россиян, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), планируют провести майские праздники на даче. А кто-то именно сейчас подыскивает вариант приобретения шести соток с домиком или полноценным коттеджем. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали «Российской газете» о том, как обезопасить сделку с недвижимостью.

Нужно соблюсти восемь правил.

Неосторожность в вопросах сделок может обернуться покупкой дачи с целым набором ограничений, штрафов, ссор с соседями и, более того, привести к полной утрате права собственности. Поэтому первое и главное правило покупки загородной недвижимости — приобретать ее нужно только у собственника. Подтверждением права на землю и дом служат свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН (Единого госреестра недвижимости). «Эти документы юридически равноправны. Разница лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав собственности подтверждалась выдачей свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел на выписку из реестра недвижимости», — поясняет замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Второе правило. Не помешает в таком важном деле, как покупка дачи, и лишнее любопытство. Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН об интересующем объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. Ведь нередко встречаются такие дельцы, которые умудряются продать свою недвижимость сразу нескольким людям. «Но если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки — тем лучше», — говорит эксперт.

Третье правило. Перед покупкой также стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца или владелицы дачи. А если владелец или владелица загородной недвижимости в разводе, то нужно узнать, не закреплено ли право собственности на объект за бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года.

Четвертое правило. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу.

Пятое правило. Распространен и такой сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Эксперты советуют сразу отказаться от участия в такой сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы все равно не сможете стать законным владельцем приобретенной недвижимости.

Шестое правило. Дачная недвижимость — вещь довольно своеобразная. На участок могут быть наложены определенные ограничения. Например, когда он находится в водоохраной зоне или зоне аэропорта. Проверить наличие ограничений поможет также выписка из ЕГРН.

При этом, если вы покупаете не только участок, но и дом, заказывайте отдельную выписку на каждый из объектов. Дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов — например, «Справочную информацию по объектам недвижимости онлайн» и «Публичную кадастровую карту» на сайте Росреестра.

Седьмое правило. Марина Семенова советует обратить особое внимание и на вид разрешенного использования участка. Если участок с видом разрешенного использования «под строительство индивидуального жилого дома», то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. В таком жилом доме можно даже прописаться.

«Если участок предназначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком участке уже возведен жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы», — подчеркивает Марина Семенова.

А если участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий, то там может быть, например, запрещено копать колодец, разводить огонь, а также строить что-либо вообще.

Восьмое правило. Одна из наиболее распространенных проблем — несоответствие фактического расположения объектов заявленному в документах расположению. Например, некорректное расположение забора или расположение построек с нарушением строительных норм. Во избежание последующих проблем эксперты рекомендуют осмотреть объект вместе с кадастровым инженером. «Специалист проверит местоположение фактических границ участка на местности на предмет их соответствия документам и поможет на месте выявить существующие и следующими за ними потенциальные проблемы еще до совершения сделки», — добавляет Марина Семенова.

Источник: РГ