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Привез памперсы Фонд соцстраха страдающему инвалиду после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Василию Симаеву теперь не придется наматывать простыню и засовывать ее в полиэтиленовый пакет, чтобы сходить в поликлинику и в очередной раз лечь в больницу.

17.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Привез памперсы Фонд соцстраха страдающему инвалиду после публикации Курьер. Среда. Бердск

Василий Симаев на несколько месяцев теперь обеспечен памперсами

Оставшемуся без подгузников 79-летнему инвалиду из Бердска Василию Симаеву 16 апреля, после публикации «Курьер. Среда. Бердск» привезли жизненно важные для него «средства реабилитации».

Василий Федорович рассказал, что во вторник представители Фонда социального страхования передали 180 памперсов, которых ему хватит на 3 месяца — по два в сутки. Последний раз их привозили в ноябре. С Нового года Симаев вынужден был покупать подгузники или наматывать простыню и помещать ее в полиэтиленовый пакет.

Без памперсов пожилой бердчанин обойтись не может, поскольку страдает недержанием мочи после неудачной, по его мнению, операции, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В управлении ФСС по Новосибирской области задержку с подгузниками объяснили проведением аукционов и заключением контрактов в начале года, а также переходом на новую программу.

Василий Федорович уверен, что подгузники привезли благодаря «Курьер. Среда. Бердск», который написал о его страданиях.

— Спасибо вам. Только благодаря вам… Завтра мне идти в поликлинику, документы оформлять. 23 снова ложусь в областную больницу. Как, думаю, без памперсов пойду. Спасибо вам за все. Пусть у вас все будет хорошо, — до слез растрогался Василий Федорович.

На беду Василия Симаева откликнулась его бывшая коллега, отказавшаяся назвать себя. Она принесла специально для Василия Федоровича, который 45 лет отработал закройщиком в единственном бердском ателье в советские годы на ул. Первомайской, почти полную упаковку подгузников.

Неравнодушные бердчане тоже принесли в редакцию две упаковки полгузников для пожилого бердчанина. Теперь он несколько месяцев будет чувствовать себя комфортно.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Как вы думаете, почему, без прессы, у нас в стране , ничего и никогда не работает?

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