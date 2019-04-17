Ночью проникли через окно и открыли дверь в квартиру пенсионерке спасатели в Бердске

Ночью 17 апреля не могла попасть в свою квартиру пенсионерка в Новом поселке Бердска. От безысходности 63-летняя бердчанка позвонила в полицию и попросила помощи. Полицейские передали сообщение в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

В три часа ночи спасатели выехали на место. В этот раз им не пришлось деблокировать дверь. В квартиру они проникли через окно и открыли входную дверь, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Пенсионерка благополучно попала в свое жилище.