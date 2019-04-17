Убили бутылкой по голове 55-летнюю женщину в Первомайском парке Новосибирска

Полиция просит откликнуться возможных очевидцев преступления, сообщили сегодня, 17 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

14 апреля в 6.30 на территории ПКиО «Первомайский» у дома №1 по улице Эйхе было обнаружено тело женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти.Вероятно, ей нанесли смертельный удар бутылкой по голове.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета проводят оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению убийства.

Предварительно установлено, что убийство было совершено 14 апреля около 3.00. В момент совершения преступления женщина была одета в белую куртку, черные джинсы, темные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лице, совершившем преступление, либо обстоятельствах его совершения, просят обратиться в полицию по телефонам:

232-18-05, 232-18-40, 8 923 197 70 09, 8 913 480 75 55.

За предоставление достоверной информации, способствующей раскрытию преступления, гарантировано вознаграждение.