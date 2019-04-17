Как стать гражданином России жившему в СССР

С 12 ноября 2012 г. на территории Российской Федерации действует Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым имеют право приобрести гражданство Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство лица, рожденные до 05 сентября 1991 года, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, прибывшие на территорию Российской Федерации до 01 ноября 2002 года, не приобретшие в установленном порядке гражданства РФ и проживающие в настоящее время на территории Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность.
Кроме того, в соответствии с указанным законом вправе приобрести гражданство РФ лица, прибывшие на территорию РФ до 01 ноября 2002 года и документированные паспортом гражданина Российской Федерации, в отношении которых впоследствии был установлен факт отсутствия гражданства Российской Федерации.
19 декабря 2016 года Федеральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым возможность урегулирования правового статуса указанной категорией лиц продлена до 01 января 2020 года.
Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются заявителями лично, в письменном виде, после проведения соответствующей процедуры по установлению личности.
Прием граждан, подпадающих под применение норм главы VIII.I Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области по месту фактического проживания заявителя.
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Мы все до настоящего времени , являемся гражданами СССР и находимся на территории СССР, на основании результатов Всенародного Всесоюзного Референдума 17.03.1991 года о сохранение СССР на котором ЗА сказали 113 512 812 человек , это 76,4 % граждан СССР принимавших участие в Всесоюзном Всенародном Референдуме и мы все стали СОУЧРЕДИТЕЛЯМИ СССР , эти результаты признаны во всём мире как волеизъявление народов СССР отменить это решение не возможно . Именно по этому в Совете Безопасности ООН в главе 5 статье 23 ( состав ) не изменилось название страны Союз Советских Социалистических Республик на РФ.
Именно по этому ЦБ РФ вынужден ежедневно выкладывать котировки валют Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям
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