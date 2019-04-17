Как стать гражданином России жившему в СССР

С 12 ноября 2012 г. на территории Российской Федерации действует Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым имеют право приобрести гражданство Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство лица, рожденные до 05 сентября 1991 года, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, прибывшие на территорию Российской Федерации до 01 ноября 2002 года, не приобретшие в установленном порядке гражданства РФ и проживающие в настоящее время на территории Российской Федерации без документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, в соответствии с указанным законом вправе приобрести гражданство РФ лица, прибывшие на территорию РФ до 01 ноября 2002 года и документированные паспортом гражданина Российской Федерации, в отношении которых впоследствии был установлен факт отсутствия гражданства Российской Федерации.

19 декабря 2016 года Федеральным законом № 462-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которым возможность урегулирования правового статуса указанной категорией лиц продлена до 01 января 2020 года.

Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются заявителями лично, в письменном виде, после проведения соответствующей процедуры по установлению личности.

Прием граждан, подпадающих под применение норм главы VIII.I Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской области по месту фактического проживания заявителя.