Дерипаска: Санкции США основаны на «грязной лжи»

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на «грязной лжи».

«Конгресс желает больше крови, но конгресс не имеет представления о том, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигала вендетта, месть», — рассказал предприниматель в интервью газете Financial Times.

По его мнению, Вашингтон заблуждается, если думает, что, навредив частному российскому бизнесу, можно решить какие-либо проблемы, передает РИА Новости.

В апреле 2018 года Соединенные Штаты внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Американские активы попавших в перечень блокируются, а ведение бизнеса с ними запрещается. Однако 27 января ведомство вывело из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95 процента и перестал управлять компанией через совет директоров.

В середине марта бизнесмен подал иск к американскому Министерству финансов с требованием заблокировать санкции против него. Он подчеркнул, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Среди ответчиков указаны министр финансов Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гакки.