Выплаты полицейским и работникам тюрем увеличили на 4,3%

Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции. Как сообщает официальный сайт кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, на 4,3% с 1 января 2019 года увеличиваются размеры ряда выплат, в том числе страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.

«Средства на эти цели в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрены», — добавили в кабмине.

Источник: ТАСС