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Закон о суверенном Рунете приняла Госдума

Отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов заменит их.

16.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Закон о суверенном Рунете приняла Госдума

Закон о суверенном Рунете приняла Госдума

Госдума приняла закон о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Документ внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.
«Закон создаст условия для реализации национального проекта «Цифровая экономика» и обеспечит устойчивую работу интернета на территории России. Поправки позволят создать инфраструктуру, которая обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов, что послужит гарантией защиты интересов российских граждан», — отметил Клишас.
Проект призван обезопасить работу интернета, если из-за рубежа возникнет угроза его функционированию. Так, он предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он обеспечит доступность услуг связи при любых «экстраординарных» ситуациях, а также будет координировать работу операторов во время подобных случаев.
Закон вступит в силу в ноябре, за исключением положений о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен. Они начнут действовать с 1 января 2021 года.
Согласно документу, информация государственных органов и предприятий будет дополнительно защищена шифрованием, а операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят средства противодействия угрозам.
Порядок их установки и работы утвердит правительство.
При этом Роскомнадзор обяжут отвечать на запросы операторов связи о том, были ли сбои вызваны работой подобных средств.
Отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже действующими системами и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов заменит их.
Внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадут под действие проекта.
Минкомсвязь по согласованию с ФСБ будет утверждать требования к обеспечению работы точек обмена трафиком. Координировать действия для обеспечения устойчивой работы интернета в стране будет Роскомнадзор.

Источник: РИА Новости


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