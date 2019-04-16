Кто кому обязан уступить при движении с трассы Р256 на Первомайскую?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЯ поражаюсь знаниям ПДД некоторых водителей, которые едут по федеральной трассе со стороны Новосибирска и, поворачивая на ул.Первомайскую под СТРЕЛКУ, не уступают транспорту, который едет со стороны Искитима и поворачивает на ул.Первомайскую на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал светофора. Вчера такой водитель, который ехал по СТРЕЛКЕ, готов был меня таранить в бок. Видимо, он посчитал, что он главнее на дороге. Будьте внимательнее, и если вы поворачиваете по стрелке, вы обязаны пропустить тех, кто едет по светофору.