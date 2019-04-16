Кто кому обязан уступить при движении с трассы Р256 на Первомайскую?

Третью полосу на трассе Р-256 предложил построить ОНФ власти Бердска
Упала на петуха и потеряла 9 литров крови пенсионерка из Новосибирска
SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск
Спецназ подняли по тревоге в Сибири
Медведев разрешил диспансеризацию по вечерам и в выходные
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Закон о суверенном Рунете приняла Госдума
Жгли ноздри сигаретами и обливали кипятком задержанных полицейские Петербурга
Дальнобойщик из Волгограда украл сумку с деньгами на стоянке фур в Новосибирске
Эвакуировали по автолестнице троих из горящей квартиры на 8 этаже пожарные в Бердске
Там перестроение происходит за пределами перекрестка.
Там разметка 1.16.3 а не светофор.
Там уже прав тот, у кого машина больше.
0 1
Аноним, не путайте людей.
1.16.3 обозначает островок слияния потоков, применяется много где и никак не влияет на границы перекрестка в данном случае и порядок проезда перекрёстка.
Автор прав. Те, кто поворачивают под стрелку должны уступить тем, кто поворачивает налево на ул. Первомайскую, двигаясь со стороны Вокзала в сторону Новосибирска.
Там границы перекрёстка проходят ЗА пешеходным переходом, который пересекает ул. Первомайскую. И смысл стрелки направо возле поста ГАИ в том, чтобы автомобили имели возможность поворачивать налево (на Первомайскую) с трассы без препятствий, не уступая дорогу тем, кто поворачивает на Первомайскую с той же трассы. А те, кто поворачивают направо на ул. Первомайскую с трассы могли это делать раньше, чем загорится общий зелёный.
Иными словами, после того, как водитель, поворачивающий с трассы на Первомайскую (налево) уступит дорогу а/м с двух полос встречного потока, он беспрепятственно повернул на Первомайскую и хвост, который поворачивает за ним проехал без остановок и не перегородил трассу.
Аналогичная ситуация происходит на перекрестке Горького-Ленина. Но там разъехаться проще, так как на Горького 3 полосы. Но в целом ситуация похожа, так как поворачивающие с Ленина на ул. Горького направо едут под зеленую стрелку, в то время как поток, поворачивающий налево с ул. Ленина на ул. Горького едет под основной зеленый и имеет преимущество.
Причем в обоих случаях преимущество левого поворота перед правым распространяется на всё время действия зелёного сигнала светофора. То есть те, кто едет под зеленую стрелку должны забыть что горит основной зеленый (для них его не существует) и уступать ВСЕГДА, если им идет помеха от машины, поворачивающей налево под основной зеленый.
0 0
Точно так же и на черёмушках.
0 0