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Кто кому обязан уступить при движении с трассы Р256 на Первомайскую?

Будьте внимательнее, и если вы поворачиваете по стрелке, вы обязаны пропустить тех, кто едет по светофору.

16.04.2019 3 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:
Я поражаюсь знаниям ПДД некоторых водителей, которые едут по федеральной трассе со стороны Новосибирска и, поворачивая на ул.Первомайскую под СТРЕЛКУ, не уступают транспорту, который едет со стороны Искитима и поворачивает на ул.Первомайскую на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал светофора. Вчера такой водитель, который ехал по СТРЕЛКЕ, готов был меня таранить в бок. Видимо, он посчитал, что он главнее на дороге. Будьте внимательнее, и если вы поворачиваете по стрелке, вы обязаны пропустить тех, кто едет по светофору.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Там перестроение происходит за пределами перекрестка.
    Там разметка 1.16.3 а не светофор.
    Там уже прав тот, у кого машина больше.

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      Аноним, не путайте людей.
      1.16.3 обозначает островок слияния потоков, применяется много где и никак не влияет на границы перекрестка в данном случае и порядок проезда перекрёстка.

      Автор прав. Те, кто поворачивают под стрелку должны уступить тем, кто поворачивает налево на ул. Первомайскую, двигаясь со стороны Вокзала в сторону Новосибирска.

      Там границы перекрёстка проходят ЗА пешеходным переходом, который пересекает ул. Первомайскую. И смысл стрелки направо возле поста ГАИ в том, чтобы автомобили имели возможность поворачивать налево (на Первомайскую) с трассы без препятствий, не уступая дорогу тем, кто поворачивает на Первомайскую с той же трассы. А те, кто поворачивают направо на ул. Первомайскую с трассы могли это делать раньше, чем загорится общий зелёный.
      Иными словами, после того, как водитель, поворачивающий с трассы на Первомайскую (налево) уступит дорогу а/м с двух полос встречного потока, он беспрепятственно повернул на Первомайскую и хвост, который поворачивает за ним проехал без остановок и не перегородил трассу.

      Аналогичная ситуация происходит на перекрестке Горького-Ленина. Но там разъехаться проще, так как на Горького 3 полосы. Но в целом ситуация похожа, так как поворачивающие с Ленина на ул. Горького направо едут под зеленую стрелку, в то время как поток, поворачивающий налево с ул. Ленина на ул. Горького едет под основной зеленый и имеет преимущество.

      Причем в обоих случаях преимущество левого поворота перед правым распространяется на всё время действия зелёного сигнала светофора. То есть те, кто едет под зеленую стрелку должны забыть что горит основной зеленый (для них его не существует) и уступать ВСЕГДА, если им идет помеха от машины, поворачивающей налево под основной зеленый.

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  2. Аноним

    Точно так же и на черёмушках.

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