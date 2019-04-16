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Спецназ подняли по тревоге в Сибири

Практические действия продлятся до 21 апреля. Около 1 тыс. военнослужащих сил специального назначения (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области участвуют в учениях.

16.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Спецназ подняли по тревоге в Сибири

В Сибири начались учения спецназа Центрального военного округа

Практические действия продлятся до 21 апреля.
Около 1 тыс. военнослужащих сил специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской области, подняты по тревоге в ходе итоговой проверки за зимний период обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

В учениях задействованы около 200 единиц военной техники. Практические действия продлятся до 21 апреля.

«Солдаты и офицеры подразделений специального назначения подняты по тревоге, совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях «Тайфун» и «Тигр». В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники», — говорится в сообщении.

Спецназовцы будут совершенствовать огневую подготовку стрельбами из штатного оружия АК-74, пулемета «Печенег», специального оружия винтовок ВСС «Винторез» и АС «Вал», из гранатометов АГС-17 «Пламя», установленных на бронеавтомобилях «Тигр».

Источник: ТАСС


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