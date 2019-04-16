Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

По Бердску снова поползли слухи о ситуации на хлебокомбинате. На этот раз в городе говорят, что предприятие продали. При этом называли конкретные фамилии покупателей. В частности бердского предпринимателя Михаила Овсепяна. Но тот опроверг такую информацию.

Овсепян сначала удивился, потом рассмеялся и заявил, что БХК он не покупал. И даже планов таких не имеет.

— Продают уже хлебокомбинат? У нас и так есть, чем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Овсепович.

Опровергла слухи о продаже БХК и вице-мэр по экономике Жанна Шурова:

— Все работает, там числятся люди. Директор там прежний.

Между тем, еще осенью 2018 года на хлебокомбинате было введено «предбанкротное» состояние. Хотя гендиректору БХК Виктору Гвоздиескому тогда пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.

Эту информацию опровергал и гендиректор БХК Виктор Гвоздиевский.

— Информация о банкротстве АО «Бердский хлебокомбинат» является недостоверной. В настоящее время в акционерном обществе проводятся организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

Между тем, среди покупателей БХК называют предпринимателя из Татарска. Якобы ведутся переговоры о том, что татарский бизнесмен вложит деньги в предприятие, будет получать прибыль, но сохранит бренд «Бердский хлебокомбинат».

Получить оперативный комментарий от Виктора Гвоздиевского «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Впрочем, он не скрывал, что ситуация на предприятии тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года сложно конкурировать с маленькими пекарнями.