Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

Директор Бердского хлебокомбината Виктор Гвоздиевский
По Бердску снова поползли слухи о ситуации на хлебокомбинате. На этот раз в городе говорят, что предприятие продали. При этом называли конкретные фамилии покупателей. В частности бердского предпринимателя Михаила Овсепяна. Но тот опроверг такую информацию.
Овсепян сначала удивился, потом рассмеялся и заявил, что БХК он не покупал. И даже планов таких не имеет.
— Продают уже хлебокомбинат? У нас и так есть, чем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Овсепович.
Опровергла слухи о продаже БХК и вице-мэр по экономике Жанна Шурова:
— Все работает, там числятся люди. Директор там прежний.
Между тем, еще осенью 2018 года на хлебокомбинате было введено «предбанкротное» состояние. Хотя гендиректору БХК Виктору Гвоздиескому тогда пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.
Эту информацию опровергал и гендиректор БХК Виктор Гвоздиевский.
— Информация о банкротстве АО «Бердский хлебокомбинат» является недостоверной. В настоящее время в акционерном обществе проводятся организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.
Между тем, среди покупателей БХК называют предпринимателя из Татарска. Якобы ведутся переговоры о том, что татарский бизнесмен вложит деньги в предприятие, будет получать прибыль, но сохранит бренд «Бердский хлебокомбинат».
Получить оперативный комментарий от Виктора Гвоздиевского «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Впрочем, он не скрывал, что ситуация на предприятии тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года сложно конкурировать с маленькими пекарнями.
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Быстрее бы уже продали, а то надоело есть хлеб из непонятной муки.
Хотя, если они продадут каким-нибудь кувейтцам или другим кому, то станет скорее хуже.
13 9
Ну не знаю, мне очень нравится хлеб БХК. Особенно когда хрустящий, прям вкус детства
17 13
Информация была, что по новому генплану хлебокомбинат собрались переносить.
5 4
могу точно сказать что некоторые лица из руководящего состава бхк уже работают в администрации города.если бы было все хорошо то эти лица никогда бы оттуда не убежали.жалко людей простых.они за копейки на тяжелой работе горбатятся зато руководящие лица имеют зарплату от 50000.а хлеб их давно не беру
16 2
Эти лица, а точнее лицо уже не работает в администрации города
0 0
Хлеб с этого комбината мерзкий и невкусный. Пусть банкротится. Туда ему и дорога.
15 16
А какой не мерзкий? Клейковина продсибовская, которую только руками рвать?
19 5
Ещё некоторые магазины продают белый хлеб из которого сухари, при надавливании, превращаются в пыль. Вот наука куда продвинулась!
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Ранее писали об отвратительном качестве хлеба, выявленном независимой проверкой производителей по области. В том числе и «бердский»!
10 1
Печалька будет если сменится хозяин. Сразу измениться качество хлеба и не в лучшую сторону. Стараюсь по возможности брать хлеб БХК. В продсибе клейкая тягучая резиновая ерунда. Есть еще какой-то производитель, там хлеб пустой и засыхает через пару часов после распаковки.
Качество БХК устраивает, несмотря на не удовлетворительное качество муки.
Но жизненый опыт подсказывает, нет дыма без огня. Жаль.
12 6
Может вообще ликвидируют предприятие( кто его знает, что у нового хозяина на уме будет)
8 1
В след за «Мастер и К» «за БХК» взялись? Банкроство в моде в Бердске! Со спичками наигрались,возьмемся за банкротства…
7 1
Хороший хлеб испечь это тебе не ешака купить!
2 0
Аноним 15-40 Вы в детстве случайно не заигрались?
0 0