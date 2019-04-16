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Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

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Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

Источники называют потенциальных покупателей. Однако официальных подтверждений продажи БХК пока нет.

16.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 14 коммент.
 
Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

Директор Бердского хлебокомбината Виктор Гвоздиевский

По Бердску снова поползли слухи о ситуации на хлебокомбинате. На этот раз в городе говорят, что предприятие продали. При этом называли конкретные фамилии покупателей. В частности бердского предпринимателя Михаила Овсепяна. Но тот опроверг такую информацию.

Овсепян сначала удивился, потом рассмеялся и заявил, что БХК он не покупал. И даже планов таких не имеет.
— Продают уже хлебокомбинат? У нас и так есть, чем заниматься, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Овсепович.

Опровергла слухи о продаже БХК и вице-мэр по экономике Жанна Шурова:
— Все работает, там числятся люди. Директор там прежний.

Между тем, еще осенью 2018 года на хлебокомбинате было введено «предбанкротное» состояние. Хотя гендиректору БХК Виктору Гвоздиескому тогда пришлось развеять слухи о возможной ликвидации предприятия. Информацию об этом не подтвердили и в Центре занятости, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

-Если бы руководство «Бердского хлебокомбината» приняло решение о сокращении штата или о предбанкротном состоянии предприятия, то оно должно было нас сразу же об этом уведомить. На сегодняшний день никаких уведомлений к нам не поступало, — сообщала директор ЦЗН Елена Дмитриева.

Эту информацию опровергал и гендиректор БХК Виктор Гвоздиевский.

— Информация о банкротстве АО «Бердский хлебокомбинат» является недостоверной. В настоящее время в акционерном обществе проводятся организационно-технические мероприятия, связанные с изменением технической и технологической стороны производства, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Иосифович.

Между тем, среди покупателей БХК называют предпринимателя из Татарска. Якобы ведутся переговоры о том, что татарский бизнесмен вложит деньги в предприятие, будет получать прибыль, но сохранит бренд «Бердский хлебокомбинат».

Получить оперативный комментарий от Виктора Гвоздиевского «Курьер. Среда. Бердск» не удалось. Впрочем, он не скрывал, что ситуация на предприятии тяжелая. Крупному заводу, выпускающему хлеб с 1957 года сложно конкурировать с маленькими пекарнями.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Быстрее бы уже продали, а то надоело есть хлеб из непонятной муки.
    Хотя, если они продадут каким-нибудь кувейтцам или другим кому, то станет скорее хуже.
    ;)

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  2. Аноним

    Информация была, что по новому генплану хлебокомбинат собрались переносить.

    Thumb up 5 Thumb down 4

  3. я

    могу точно сказать что некоторые лица из руководящего состава бхк уже работают в администрации города.если бы было все хорошо то эти лица никогда бы оттуда не убежали.жалко людей простых.они за копейки на тяжелой работе горбатятся зато руководящие лица имеют зарплату от 50000.а хлеб их давно не беру

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  4. Cancun2019

    Хлеб с этого комбината мерзкий и невкусный. Пусть банкротится. Туда ему и дорога.

    Thumb up 15 Thumb down 16

  5. Аноним

    Ещё некоторые магазины продают белый хлеб из которого сухари, при надавливании, превращаются в пыль. Вот наука куда продвинулась!

    Thumb up 12 Thumb down 1

  6. Гость

    Ранее писали об отвратительном качестве хлеба, выявленном независимой проверкой производителей по области. В том числе и «бердский»! :( :( :(

    Thumb up 10 Thumb down 1

  7. Аноним

    Печалька будет если сменится хозяин. Сразу измениться качество хлеба и не в лучшую сторону. Стараюсь по возможности брать хлеб БХК. В продсибе клейкая тягучая резиновая ерунда. Есть еще какой-то производитель, там хлеб пустой и засыхает через пару часов после распаковки.
    Качество БХК устраивает, несмотря на не удовлетворительное качество муки.
    Но жизненый опыт подсказывает, нет дыма без огня. Жаль.

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  8. Аноним

    Может вообще ликвидируют предприятие( кто его знает, что у нового хозяина на уме будет)

    Thumb up 8 Thumb down 1

  9. Махновец

    В след за «Мастер и К» «за БХК» взялись? Банкроство в моде в Бердске! Со спичками наигрались,возьмемся за банкротства…

    Thumb up 7 Thumb down 1

  10. Аноним

    Аноним 15-40 Вы в детстве случайно не заигрались?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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