Жгли ноздри сигаретами и обливали кипятком задержанных полицейские Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-сотрудников 70-го ОВД — замначальника Артема Морозова и оперативника Андрея Барашкова за пытки задержанных. Об этом Znak.com рассказал адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий по инициативе правозащитной организации «Зона права» интересы одного из потерпевших.

Коллеге осужденных Александру Ипатову, признанному виновным в похищении видеорегистратора, назначено наказание три года и два месяца в колонии-поселении, но мужчина был освобожден из-за отбывания срока в СИЗО. Признанный виновным в фальсификации доказательств и служебном подлоге Сергей Котенко получил 3,5 года условно. Еще двое экс-оперативников — Кирилл Бородич и Михаил Антоненко — полностью оправданы.

«По версии следствия, одному из задержанных полицейские жгли ноздри, а второго — обливали кипятком по спине. В обвинительном заключении указано, что полицейский „давил пальцем своей руки в больной левый глаз, вставлял горящую сигарету в одну из ноздрей носа“», — сообщает пресс-служба «Зоны права».

Прокурор потребовал приговорить подсудимых в общей сложности к 24 годам колонии. Полицейские свою вину не признали.

Источник: znak.com