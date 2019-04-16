Жгли ноздри сигаретами и обливали кипятком задержанных полицейские Петербурга

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-сотрудников 70-го ОВД — замначальника Артема Морозова и оперативника Андрея Барашкова за пытки задержанных. Об этом Znak.com рассказал адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий по инициативе правозащитной организации «Зона права» интересы одного из потерпевших.
Коллеге осужденных Александру Ипатову, признанному виновным в похищении видеорегистратора, назначено наказание три года и два месяца в колонии-поселении, но мужчина был освобожден из-за отбывания срока в СИЗО. Признанный виновным в фальсификации доказательств и служебном подлоге Сергей Котенко получил 3,5 года условно. Еще двое экс-оперативников — Кирилл Бородич и Михаил Антоненко — полностью оправданы.
«По версии следствия, одному из задержанных полицейские жгли ноздри, а второго — обливали кипятком по спине. В обвинительном заключении указано, что полицейский „давил пальцем своей руки в больной левый глаз, вставлял горящую сигарету в одну из ноздрей носа“», — сообщает пресс-служба «Зоны права».
Прокурор потребовал приговорить подсудимых в общей сложности к 24 годам колонии. Полицейские свою вину не признали.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10