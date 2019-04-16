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Жгли ноздри сигаретами и обливали кипятком задержанных полицейские Петербурга

Максимальное наказание, которое назначил суд, 4 года колонии общего режима. Кроме пыток, полицейских обвинили в краже видеорегистрации и фальсификации доказательств.

16.04.2019 Фото: Znak.com Нет комментариев
 
Жгли ноздри сигаретами и обливали кипятком задержанных полицейские Петербурга

Задержание

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии общего режима экс-сотрудников 70-го ОВД — замначальника Артема Морозова и оперативника Андрея Барашкова за пытки задержанных. Об этом Znak.com рассказал адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий по инициативе правозащитной организации «Зона права» интересы одного из потерпевших.

Коллеге осужденных Александру Ипатову, признанному виновным в похищении видеорегистратора, назначено наказание три года и два месяца в колонии-поселении, но мужчина был освобожден из-за отбывания срока в СИЗО. Признанный виновным в фальсификации доказательств и служебном подлоге Сергей Котенко получил 3,5 года условно. Еще двое экс-оперативников — Кирилл Бородич и Михаил Антоненко — полностью оправданы.

«По версии следствия, одному из задержанных полицейские жгли ноздри, а второго — обливали кипятком по спине. В обвинительном заключении указано, что полицейский „давил пальцем своей руки в больной левый глаз, вставлял горящую сигарету в одну из ноздрей носа“», — сообщает пресс-служба «Зоны права».

Прокурор потребовал приговорить подсудимых в общей сложности к 24 годам колонии. Полицейские свою вину не признали.

Источник: znak.com


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