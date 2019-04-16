Кто купил хлебокомбинат в Бердске?
Допрос мэра Бердска: директор МК «Сибиряк» рассказал о вымогательстве у него земельных участков
Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске
Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия
По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления «мусорного» сбора
Генералов «поднял на уши» жаривший шашлыки у детской площадки 9-этажки житель Бердска
Минюст ликвидировал управлявший штабами Навального фонд
Третью полосу на трассе Р-256 предложил построить ОНФ власти Бердска
Упала на петуха и потеряла 9 литров крови пенсионерка из Новосибирска
Молодцы. Оперативно сработали. Значит читают обращение жителей.Как бы еще депутатов заставить проехать по своим участкам. А то когда за них голосовали, обещали золотые горы, а встречи ведут все в кабинетах.
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Лавочки на детской площадке для алкоголиков поставили, для распития очень удобно, тут же закусили и НАВАЛИЛИ кучу мусора!!!
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Кстати, будет теперь весело жить близлежащим домам. Весна идет — Пиво употребление начинается , как следствие пьяненькие тела, валяющиеся под окнами.
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