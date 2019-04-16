Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске

Засыпали яму рядом с детской площадкой за супермаркетом «Лента» по ул. Комсомольской в Бердске.

Напомним, в рубрику «Сообщи свои новости» на «Курьер. Среда. Бердск» 14 апреля написал Илья Федоров:

-А в центре города яма с говном, метрах в 10 от площадки детской — но всем плевать, привыкли. Так и живем.

Утром 16 апреля на территории рядом с «Лентой» работала техника. Яма была заспана. На месте находился начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Каравайцев, по жалобе жителя горадминистрация обратилась к подрядчику строительства и указала на необходимость ликвидации опасной ситуации. Вопрос был решен. На данной территории будет проводиться благоустройство, отметил Каравайцев.