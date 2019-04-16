КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию 8-913-943-13-30
продам 1-ю квартиру с мебелью
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Кто купил хлебокомбинат в Бердске?

Допрос мэра Бердска: директор МК «Сибиряк» рассказал о вымогательстве у него земельных участков

Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске

Подрались в эфире НТВ после фашистского приветствия

По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления «мусорного» сбора

Генералов «поднял на уши» жаривший шашлыки у детской площадки 9-этажки житель Бердска

Минюст ликвидировал управлявший штабами Навального фонд

Третью полосу на трассе Р-256 предложил построить ОНФ власти Бердска

Упала на петуха и потеряла 9 литров крови пенсионерка из Новосибирска

SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске

Горадминистрация указала подрядчику строительства на нарушение, которое устранили. Площадку в скором времени благоустроят.

16.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Елены Белоусовой 3 коммент.
 
Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске

Яму на ул. Комсомольской ликвидировали утром 16 апреля

Засыпали яму рядом с детской площадкой за супермаркетом «Лента» по ул. Комсомольской в Бердске.

Напомним, в рубрику «Сообщи свои новости» на «Курьер. Среда. Бердск» 14 апреля написал Илья Федоров:

-А в центре города яма с говном, метрах в 10 от площадки детской — но всем плевать, привыкли. Так и живем.

Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске

Утром 16 апреля на территории рядом с «Лентой» работала техника. Яма была заспана. На месте находился начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Федор Каравайцев, по жалобе жителя горадминистрация обратилась к подрядчику строительства и указала на необходимость ликвидации опасной ситуации. Вопрос был решен. На данной территории будет проводиться благоустройство, отметил Каравайцев.

Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чрезвычайные ситуации в связи с погодой могут возникнуть в Бердске 10-летнего мальчика сбил «Лэнд Крузер» в центре Бердска Рискуют жизнями на Новосибирском водохранилище рыбаки из Бердска

(3) Комментариев

  1. Галыч

    Молодцы. Оперативно сработали. Значит читают обращение жителей.Как бы еще депутатов заставить проехать по своим участкам. А то когда за них голосовали, обещали золотые горы, а встречи ведут все в кабинетах.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Аноним

    Лавочки на детской площадке для алкоголиков поставили, для распития очень удобно, тут же закусили и НАВАЛИЛИ кучу мусора!!!

    Thumb up 2 Thumb down 2

  3. Аноним

    Кстати, будет теперь весело жить близлежащим домам. Весна идет — Пиво употребление начинается , как следствие пьяненькие тела, валяющиеся под окнами. =-O

    Thumb up 3 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика