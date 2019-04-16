По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления «мусорного» сбора

Насчитывают деньги за вывоз мусора на трех человек одиноко проживающей в частном доме жительнице Бердска. С этой проблемой она обратилась в бердскую горадминистрацию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, с чего это с одного человека берут деньги по усредненному варианту, как с трех.

— Мне трудно объяснить чем руководствовался региональный оператор, выставляя счета, мы в данном контексте не работаем. На сегодняшний день у нас есть запрос от «Экологии-Новосибирск», видимо, для того, чтобы конкретизировать эту работу, чтобы она более корректно выглядела. Поскольку администрация не располагает данными по частному сектору, мы сделали запрос в отдел МВД по Бердску с просьбой получить информацию, которая не содержит персональные данные, а только количество проживающих в частном секторе. Если нам получится пройти по этому пути и мы получим запрашиваемую информацию, то предоставим ее региональному оператору. И она будет более корректной. Регоператор поправит данные, — сообщила Татьяна Золотухина.

По данной проблеме нужно работать оперативно и не искать объяснений, если человек живет один, усредненные цифры не нужно воспринимать: один человек, значит стоимость за вывоз мусора должна браться с одного человека, а не дополнительно еще за двух, был категоричен мэр.