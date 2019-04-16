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По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления «мусорного» сбора

Регоператор по вывозу мусора откорректирует информацию — сделал запрос по количеству бердчан, проживающих в частном секторе, чтобы делать правильные начисления.

16.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления мусорного сбора

Деньги за вывоз мусора начисляются по количеству прописанных в доме человек

Насчитывают деньги за вывоз мусора на трех человек одиноко проживающей в частном доме жительнице Бердска. С этой проблемой она обратилась в бердскую горадминистрацию.

Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, с чего это с одного человека берут деньги по усредненному варианту, как с трех.

— Мне трудно объяснить чем руководствовался региональный оператор, выставляя счета, мы в данном контексте не работаем. На сегодняшний день у нас есть запрос от «Экологии-Новосибирск», видимо, для того, чтобы конкретизировать эту работу, чтобы она более корректно выглядела. Поскольку администрация не располагает данными по частному сектору, мы сделали запрос в отдел МВД по Бердску с просьбой получить информацию, которая не содержит персональные данные, а только количество проживающих в частном секторе. Если нам получится пройти по этому пути и мы получим запрашиваемую информацию, то предоставим ее региональному оператору. И она будет более корректной. Регоператор поправит данные, — сообщила Татьяна Золотухина.

По данной проблеме нужно работать оперативно и не искать объяснений, если человек живет один, усредненные цифры не нужно воспринимать: один человек, значит стоимость за вывоз мусора должна браться с одного человека, а не дополнительно еще за двух, был категоричен мэр.


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(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    Как всё серьезно :-D Я так понимаю теперь полиция пойдёт с автоматами по дворам и всех будут на улицу выгонять. В памяти фильмы о ВОВ всплывают.

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  2. Аноним

    Идиотизм …

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  3. Аноним

    дом продолжается раньше люди накапливали свой мусор обращались в эко сервис или вербену оплачивали свой мусор и всем хватало денюжки при цене 200 р за контейнер а за какое время он этот контейнер набирался не кого не волновало почему мусор по городу валяется до сих пор такое ощущение что все заняты сбором денег а не мусора пусть сначало порядок наведут а только потом денежку клянчат . Было бы справедливо и не обидно платить за конкретно вывезенный мусор и пусть отдельно раз в год обоснованный экологический налог . А атишникам надо как в Кемерово промониторить сколько реально мусора набирается в среднем у частников и в многоквартирниках. Расчет прост дом 100кв в среднем по 3 чел по 92 руб = 27600 в месяц с дома 331200 в год и кто должен ставить контейнер и площадку содержать .Возвращаясь к расчетам в месяц в день 920 руб

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  4. Аноним

    А если человек проживает полгода на даче, в больнице, за границей и тд? Первый вопрос будет в суде — это подушный налог или услуга. Если услуга — то я вправе оплачивать по факту выполненных работ. Если это налог, то сколько раз и за что с меня должны его высчитывать?

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