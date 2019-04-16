По головам пересчитают жителей частного сектора Бердска для начисления «мусорного» сбора

Деньги за вывоз мусора начисляются по количеству прописанных в доме человек
Насчитывают деньги за вывоз мусора на трех человек одиноко проживающей в частном доме жительнице Бердска. С этой проблемой она обратилась в бердскую горадминистрацию.
Мэр Бердска Евгений Шестернин спросил у начальника отдела энергетики и ЖКХ Татьяны Золотухиной, с чего это с одного человека берут деньги по усредненному варианту, как с трех.
— Мне трудно объяснить чем руководствовался региональный оператор, выставляя счета, мы в данном контексте не работаем. На сегодняшний день у нас есть запрос от «Экологии-Новосибирск», видимо, для того, чтобы конкретизировать эту работу, чтобы она более корректно выглядела. Поскольку администрация не располагает данными по частному сектору, мы сделали запрос в отдел МВД по Бердску с просьбой получить информацию, которая не содержит персональные данные, а только количество проживающих в частном секторе. Если нам получится пройти по этому пути и мы получим запрашиваемую информацию, то предоставим ее региональному оператору. И она будет более корректной. Регоператор поправит данные, — сообщила Татьяна Золотухина.
По данной проблеме нужно работать оперативно и не искать объяснений, если человек живет один, усредненные цифры не нужно воспринимать: один человек, значит стоимость за вывоз мусора должна браться с одного человека, а не дополнительно еще за двух, был категоричен мэр.
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Как всё серьезно Я так понимаю теперь полиция пойдёт с автоматами по дворам и всех будут на улицу выгонять. В памяти фильмы о ВОВ всплывают.
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Идиотизм …
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А если человек зарегистрирован вообще в другом месте и платит там деньги?
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дом продолжается раньше люди накапливали свой мусор обращались в эко сервис или вербену оплачивали свой мусор и всем хватало денюжки при цене 200 р за контейнер а за какое время он этот контейнер набирался не кого не волновало почему мусор по городу валяется до сих пор такое ощущение что все заняты сбором денег а не мусора пусть сначало порядок наведут а только потом денежку клянчат . Было бы справедливо и не обидно платить за конкретно вывезенный мусор и пусть отдельно раз в год обоснованный экологический налог . А атишникам надо как в Кемерово промониторить сколько реально мусора набирается в среднем у частников и в многоквартирниках. Расчет прост дом 100кв в среднем по 3 чел по 92 руб = 27600 в месяц с дома 331200 в год и кто должен ставить контейнер и площадку содержать .Возвращаясь к расчетам в месяц в день 920 руб
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А если человек проживает полгода на даче, в больнице, за границей и тд? Первый вопрос будет в суде — это подушный налог или услуга. Если услуга — то я вправе оплачивать по факту выполненных работ. Если это налог, то сколько раз и за что с меня должны его высчитывать?
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