Мусорный коллапс ожидает Россию из-за массовых неплатежей за вывоз мусора

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу. Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).
Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.
Средний тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) – 562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza, минимум – 93,48 руб., максимум – 2487,85 руб. Тариф выше из-за длинных перегонов мусоровозов и из-за новых мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов и ниже, если эксплуатируются близко расположенные старые объекты, объясняет директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По тарифу рассчитывают плату: компании получают пропорционально количеству утилизированных отходов, а жильцы и управляющие компании платят пропорционально количеству жильцов или площади. С региональным оператором договоры должны заключить все физические и юридические лица, которые потребляют услугу, предупреждает председатель совета директоров ГК «Чистый город» (оператор в Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии, Адыгее) Полина Вергун. Выставляет счет сам оператор или покупает такую услугу, но не всегда удается собрать актуальную информацию, сетует замдиректора оператора Саратовской области Алексей Калямин. Начисления где-то включены в единую платежку, но чаще выставляются отдельным документом. Как платить, решает расчетный центр, единого порядка нет и это дополнительно осложняет ситуацию, говорит Калямин.
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Изначально была плохая затея
Оплата идёт на человека 92,4 руб. ( не помню точно)
Берётся оплата с зарегистрированных либо по количеству собственников
Но!!!!!! … конкретно эти собственники могут быть зарегистрированы в одном месте, но число объектов собственности могут иметь бесчисленное количество ( это я так , для красного словца, чтобы понятнее было )))
А оплачивать они могут только один раз ( по закону )
Ну и что получается, что объектов недвижимости в городе много, а платить имеешь право за человека 92,4 . И какие претензии к тому, что люди не платят ? А имеют право !
… и вопрос : зачем людям , даже имеющих 2 объекта в собственности бегать и собирать справки , что ты зарегистрирован и платишь за мусор в другом месте … пусть регоператор это и делает , тем более что очереди , чтобы попасть туда бешеные
17 0
Да уж скорей бы прекратил работу рег. оператор это просто ужас мало того что тариф зверский оплата с каким то комиссионным сбором ошалели совсем.
26 0
Шлите этого оператора лесом. Как и общественную организацию собирающую добровольные взносы за капремонт.
22 3
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» — гениальный каламбур Черномырдина!
16 0
Отличная новость, может теперь дойдёт до думы и правительства, ну нельзя больше с населения ничего брать , мы и так обнищали ниже плинтуса
21 1
Многие не платят не из-за того, что обнищали. Почему-то в Бердске в одних домах квартиры имеют лицевые счета, а в других домах нет. Куда платить, кому платить? Например, дом на Ленина. В кассе УК Гурман за вывоз мусора не берут. В системе Город такой услуги в кабинете нет, в реестре лицевых счетов, по населенным пунктам на сайте «Экология-Новосибирск» нашего дома нет. И сколько людей по этой причине не платит? Фонд есть, а организовать ничего не в состоянии. А теперь подумайте, какие туда пришли специалисты? Если они не могут организовать сбор денег, то уж с мусором тем более проблемы будут.
7 0
562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza,
Интересно стандартная фура 82м3, 82м3*562 руб. за 1 куб. м мусора=46 084 руб.
По такой стоимости легко можно в Екатеринбург мусор вывозить евро фурами
12 0
Лучше в Москву. Екатеринбург не виноват.
9 0
Насколько безграмотное руководство в своей алчной жажде наживы в верхах,такие же недалекие и на местах Всего лишь надо было помогать, тем кто работал в области переработке,нет же всех разогнали,и ума не дали. Всем лизоблюдам прошу не отвлекаться на комментарии мне. Нализывайте и дальше.
12 0
А куда и кому платить то? Где лицевые счета, если договор типовой де считается заключённых автоматически???? Я не то что свой адрес найти не могу ни в одной платёжной системе — так ни одну улицу пос Мичуринский Искитимского района.. Одноимённый посёлок в Новосибирском районе есть.. А нашего нет.. Обычно нас к Агролесу приписывают, но и там нет до смешного.. Ни в сбере, ни в ркц, ни в Городе, ни в Платосфере нет ни посёлка, ни улицы, ни дома.. Верните всё как было, че позориться уже..
2 0