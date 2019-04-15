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Мусорный коллапс ожидает Россию из-за массовых неплатежей за вывоз мусора

Региональный оператор в Новосибирской области может остановить свою работу. В регионе собирают лишь 23% платежей.

15.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Мусорный коллапс ожидает Россию из за массовых неплатежей за вывоз мусора


Не везде в Бердске вовремя вывозят мусор

Операторы, занявшиеся утилизацией отходов по новой системе, на которую перешла Россия с 2019 г., испытывают сложности с получением платы за свою работу, говорится в черновике доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина, состоявшегося 11 апреля («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил человек, знакомый с текстом), – часть операторов может прекратить работу. Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

В среднем по стране собирают 50,3% платежей, сказано в бумаге. Остановить работу могут операторы Дагестана и Самарской области (собираемость 5%), Адыгеи (14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермского края (20%), Новосибирской области (23%), Алтайского (25%) и Красноярского (25%) края, Ульяновской области (30%).

Каждый регион должен был разработать схему, как собирать и что делать с мусором, и выбрать оператора. Не все успели, а Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 г. На новую систему перешло более 80% регионов, сказано в черновике: в 253 зонах деятельности операторов работает 158 компаний.

Средний тариф (сортировка, обработка, перевозка и расходы оператора) – 562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza, минимум – 93,48 руб., максимум – 2487,85 руб. Тариф выше из-за длинных перегонов мусоровозов и из-за новых мусороперерабатывающих заводов и сортировочных комплексов и ниже, если эксплуатируются близко расположенные старые объекты, объясняет директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По тарифу рассчитывают плату: компании получают пропорционально количеству утилизированных отходов, а жильцы и управляющие компании платят пропорционально количеству жильцов или площади. С региональным оператором договоры должны заключить все физические и юридические лица, которые потребляют услугу, предупреждает председатель совета директоров ГК «Чистый город» (оператор в Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии, Адыгее) Полина Вергун. Выставляет счет сам оператор или покупает такую услугу, но не всегда удается собрать актуальную информацию, сетует замдиректора оператора Саратовской области Алексей Калямин. Начисления где-то включены в единую платежку, но чаще выставляются отдельным документом. Как платить, решает расчетный центр, единого порядка нет и это дополнительно осложняет ситуацию, говорит Калямин.

Источник: Ведомости


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Изначально была плохая затея
    Оплата идёт на человека 92,4 руб. ( не помню точно)
    Берётся оплата с зарегистрированных либо по количеству собственников
    Но!!!!!! … конкретно эти собственники могут быть зарегистрированы в одном месте, но число объектов собственности могут иметь бесчисленное количество ( это я так , для красного словца, чтобы понятнее было )))
    А оплачивать они могут только один раз ( по закону )
    Ну и что получается, что объектов недвижимости в городе много, а платить имеешь право за человека 92,4 . И какие претензии к тому, что люди не платят ? А имеют право !
    … и вопрос : зачем людям , даже имеющих 2 объекта в собственности бегать и собирать справки , что ты зарегистрирован и платишь за мусор в другом месте … пусть регоператор это и делает , тем более что очереди , чтобы попасть туда бешеные

    Thumb up 17 Thumb down 0

  2. Аноним

    Да уж скорей бы прекратил работу рег. оператор это просто ужас мало того что тариф зверский оплата с каким то комиссионным сбором ошалели совсем.

    Thumb up 26 Thumb down 0

  3. Гость

    Шлите этого оператора лесом. Как и общественную организацию собирающую добровольные взносы за капремонт.

    Thumb up 22 Thumb down 3

  4. Аноним

    «Хотели как лучше, а получилось как всегда» — гениальный каламбур Черномырдина! :(

    Thumb up 16 Thumb down 0

  5. Аноним

    Отличная новость, может теперь дойдёт до думы и правительства, ну нельзя больше с населения ничего брать , мы и так обнищали ниже плинтуса

    Thumb up 21 Thumb down 1

    • Аноним

      Многие не платят не из-за того, что обнищали. Почему-то в Бердске в одних домах квартиры имеют лицевые счета, а в других домах нет. Куда платить, кому платить? Например, дом на Ленина. В кассе УК Гурман за вывоз мусора не берут. В системе Город такой услуги в кабинете нет, в реестре лицевых счетов, по населенным пунктам на сайте «Экология-Новосибирск» нашего дома нет. И сколько людей по этой причине не платит? Фонд есть, а организовать ничего не в состоянии. А теперь подумайте, какие туда пришли специалисты? Если они не могут организовать сбор денег, то уж с мусором тем более проблемы будут.

      Thumb up 7 Thumb down 0

  6. Slon

    562 руб. за 1 куб. м мусора, подсчитала FinExpertiza,
    Интересно стандартная фура 82м3, 82м3*562 руб. за 1 куб. м мусора=46 084 руб.

    По такой стоимости легко можно в Екатеринбург мусор вывозить евро фурами 8) 8)

    Thumb up 12 Thumb down 0

  7. Новый мэр

    Насколько безграмотное руководство в своей алчной жажде наживы в верхах,такие же недалекие и на местах Всего лишь надо было помогать, тем кто работал в области переработке,нет же всех разогнали,и ума не дали. Всем лизоблюдам прошу не отвлекаться на комментарии мне. Нализывайте и дальше.

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  8. Yaya

    А куда и кому платить то? Где лицевые счета, если договор типовой де считается заключённых автоматически???? Я не то что свой адрес найти не могу ни в одной платёжной системе — так ни одну улицу пос Мичуринский Искитимского района.. Одноимённый посёлок в Новосибирском районе есть.. А нашего нет.. Обычно нас к Агролесу приписывают, но и там нет :) до смешного.. Ни в сбере, ни в ркц, ни в Городе, ни в Платосфере нет ни посёлка, ни улицы, ни дома.. Верните всё как было, че позориться уже..

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