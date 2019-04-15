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Банк Акцепт принимает мелочь в обмен на памятные монеты

С 22 по 27 апреля во всех офисах Банка Акцепт, расположенных в Сибирском федеральном округе, в очередной раз пройдут Дни приема монет у населения.

15.04.2019 Нет комментариев
 
Банк Акцепт принимает мелочь в обмен на памятные монеты
Все больше людей подключается к этой акции для того чтобы обменять мелочь на интересные памятные и юбилейные монеты.
В этот раз можно получить монеты, посвященные 25-летию принятия Конституции РФ (25 рублей), 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (25 рублей), XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске («Талисман»- 10 рублей), XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019г. в Красноярске («Эмблема» -10 рублей) или Курганской области (10 рублей). Т.к. количество монет в акции ограничено, выдается одна монета в руки.
Размен наличных денег в дни проведения акции осуществляется без комиссии. Принимаются 1-, 5-, 10-, 50- копеечные монеты.
Кроме того, каждому клиенту, который принес монетами от 100 рублей, предоставляется флаер по акции «Жаркий курс». Флаер позволяет получить скидку на покупку/продажу иностранной валюты от курса, установленного в Банке на момент приобретения.
За время прошедшей в 2018 году акции только новосибирские офисы Банка Акцепт приняли от населения мелких монет почти на миллион рублей.


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