Банк Акцепт принимает мелочь в обмен на памятные монеты

От НДФЛ освободят россиян с низкой зарплатой
Для бабушки с ампутированными ногами не нашлось машины в ЦГБ Бердска для перевозки домой
Россия и НАТО полностью разорвали отношения
Каждый второй россиянин работает не по специальности
Пожаловаться на медицину Бердска можно губернатору 24 апреля
Мусорный коллапс ожидает Россию из-за массовых неплатежей за вывоз мусора
Требует признать нежилым свой старый дом 96-летня фронтовичка из Бердска
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Новую мошенническую схему отъема денег придумали в рунете
Пенсионер теряет деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд