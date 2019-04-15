Слепых_мулов россиян вербуют наркосиндикаты за рубежом

Министерство иностранных дел России заявило о попытках транснациональных синдикатов завербовать россиян за границей и использовать их в качестве наркокурьеров, в связи с чем просит граждан РФ проявлять бдительность и соблюдать законы страны пребывания.

«В последнее время участились задержания российских граждан правоохранительными органами зарубежных государств по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фиксируются попытки со стороны транснациональных наркосиндикатов завербовать граждан Российской Федерации и использовать их в качестве #слепых_мулов – наркокурьеров. При этом применяются самые изощренные схемы воздействия вплоть до методов шантажа и запугивания. Все чаще вербовочная работа ведется через социальные сети и мессенджеры», — говорится в сообщении Консульского департамента МИД РФ в социальной сети Facebook.

Источник: РИА Новости