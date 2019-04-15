Фото: это мошенники информируют о водопроводных засорах?

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Надо этот номер пробить на связи с микрозаемными организациями, администрацией и правоохранительными органами.
В списке должны быть все.
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