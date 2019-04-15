Фото: это мошенники информируют о водопроводных засорах?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалДоброго дня редакция и читатели. На прошедших выходных в микрорайоне Белокаменном были замечены парочка молодых человек, клеящих на подъезды объявления. Фоточку оставлю ниже. Будьте внимательны и осторожны. По тексту видно, что, скорее всего, это мошенники.