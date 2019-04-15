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Фото: это мошенники информируют о водопроводных засорах?

Будьте внимательны и осторожны. По тексту видно, что, скорее всего, это мошенники.

15.04.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Александр:
Доброго дня редакция и читатели. На прошедших выходных в микрорайоне Белокаменном были замечены парочка молодых человек, клеящих на подъезды объявления. Фоточку оставлю ниже. Будьте внимательны и осторожны. По тексту видно, что, скорее всего, это мошенники.

Фото: это мошенники информируют о водопроводных засорах?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Надо этот номер пробить на связи с микрозаемными организациями, администрацией и правоохранительными органами.
    В списке должны быть все. ;)

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