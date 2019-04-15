Каждый второй россиянин работает не по специальности

Почти половина жителей России не работают по специальности, которой обучались. В качестве основных причин этого, в частности, называются отсутствие возможности трудоустройства и низкая зарплата. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На сегодняшний день по специальности, которой обучались, работает каждый второй опрошенный (51%), преимущественно люди с высшим образованием (58%). Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием)», — сообщает ВЦИОМ.
В материалах отмечается, что 30% неработающих по специальности в качестве причин указывают на невозможность устроиться или отсутствие работы по своему профилю, 24% — на более высокую зарплату в другой профобласти, а 20% опрошенных указали, что «нашли себя» в другой сфере.
Кроме того, 28% респондентов никогда не работали по своей специальности. Среди имеющих среднее образование эта доля составляет 36%. Более пяти лет по специальности работали 48% россиян, еще 16% работали от года до пяти лет, а 6% — менее одного года.
«Чтобы работать в новой сфере деятельности, 37% тех, кто работает не по специальности, проходили курсы профессиональной переподготовки. Среди людей с высшим образованием эта доля выше — 45%, тогда как среди людей со средним образованием ниже — 24%. Еще треть (33%) опрошенных не проходили специальные курсы, но обучались самостоятельно (41% среди людей со средним образованием). Впрочем, 29% участников опроса не получали никакие знания и навыки для работы в текущей сфере деятельности», — говорится в материалах опроса.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 апреля 2019 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Это что за слово « воторой» ?
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А что такого……артисты и спортсмены в Думе принимают идиотские законы, журналист руководит Роскосмосом, строитель, Министерством Обороны и тд. и тп.
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