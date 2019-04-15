Проверить офис регоператора по вывозу мусора приказал мэр Бердска

Более 36000 договоров на вывоз мусора заключили бердчане с регоператором «Экология-Новосибирск»
На прошлой неделе на телефон горячей линии отдела энергетики и ЖКХ поступило 48 обращений жителей Бердска. В большинстве своем они касались порядка вывоза и оплаты твердых коммунальных отходов, сообщила на совещании чиновников 15 апреля начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина. Все бердчане по своим вопросам получили консультацию.
На 15 апреля региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключил в Бердске 3352 договора на вывоз мусора с юридическими лицами и 32915 договоров — с физическими лицами.
Обратить внимание на офис в Бердске, где работает представитель регионального оператора, приказал подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.
— Посетите, где ведут прием населения, и снимите все проблемные вопросы. Там есть проблемные вопросы, — подчеркнул мэр.
Напомним, с 9 января текущего года на территории Бердска ведет работу представитель регоператора «Экология-Новосибирск». Офис расположен по адресу: ул. Ленина, 17А. Бердчане могут подать заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО и получить консультацию. Часы работы работы специалиста с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Оплату услуг по обращению с ТКО без комиссии можно произвести на сайте регионального оператора через сервис «личный кабинет», а также мобильное приложение «платосфера» АОО «Новосибирскэнергосбыт». Либо выбрать иные удобные способы: федеральную систему «Город», Сбербанк России, Почту России, кассы управляющих компаний.
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Недостаток один слишком задран тариф
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Бесполезная трата времени заключать договор у данного регоператора. Заключили в январе 2 договора. Отдали копии документов. По итогу пришлось дозваниваться до главного офиса 3 месяца, что бы нам дали лицевой счёт, т. к. наших документов у них не оказалось. По итогу ещё и начислили больше чем прописано. Просто безобразие. А дозвониться до Новосибирска можно с 20 минутным ожиданием ответа.
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А можно выложить фото обследованного рабочего места регоператора в КСБ?
Предположительно: 1-2 оператора в съёмной комнатке 6-10 квм, по телефону у каждого, с зарплатой 70-150 т.р.
Через год: Дворец в центре Бердска, президент филиала с 10 помощниками и охраной, с представительского класса машинами.
А свалка тем временем заболела животом и раздулась.))
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Там все намного смешнее. Написал заявление с притензией ( по факту договор, что они частникам навязывают, просто шедевр юридической безграмотности и «мечта» адвоката). Так девочка, что там сидит, отказалась указать свою фамилию и должность, печати тоже нет — все признаки мошенничества
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Не, через год по традиции они все уже будут в Израиле с нашим баблом, как Минц.
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