Проверить офис регоператора по вывозу мусора приказал мэр Бердска

На прошлой неделе на телефон горячей линии отдела энергетики и ЖКХ поступило 48 обращений жителей Бердска. В большинстве своем они касались порядка вывоза и оплаты твердых коммунальных отходов, сообщила на совещании чиновников 15 апреля начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина. Все бердчане по своим вопросам получили консультацию.

На 15 апреля региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключил в Бердске 3352 договора на вывоз мусора с юридическими лицами и 32915 договоров — с физическими лицами.

Обратить внимание на офис в Бердске, где работает представитель регионального оператора, приказал подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Посетите, где ведут прием населения, и снимите все проблемные вопросы. Там есть проблемные вопросы, — подчеркнул мэр.

Напомним, с 9 января текущего года на территории Бердска ведет работу представитель регоператора «Экология-Новосибирск». Офис расположен по адресу: ул. Ленина, 17А. Бердчане могут подать заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО и получить консультацию. Часы работы работы специалиста с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Оплату услуг по обращению с ТКО без комиссии можно произвести на сайте регионального оператора через сервис «личный кабинет», а также мобильное приложение «платосфера» АОО «Новосибирскэнергосбыт». Либо выбрать иные удобные способы: федеральную систему «Город», Сбербанк России, Почту России, кассы управляющих компаний.