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Проверить офис регоператора по вывозу мусора приказал мэр Бердска

Евгений Шестернин поручил подчиненным побывать на месте приема в городе представителя компании «Экология-Новосибирск» и выявить все имеющиеся недостатки.

15.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Проверить офис регоператора по вывозу мусора приказал мэр Бердска

Более 36000 договоров на вывоз мусора заключили бердчане с регоператором «Экология-Новосибирск»

На прошлой неделе на телефон горячей линии отдела энергетики и ЖКХ поступило 48 обращений жителей Бердска. В большинстве своем они касались порядка вывоза и оплаты твердых коммунальных отходов, сообщила на совещании чиновников 15 апреля начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина. Все бердчане по своим вопросам получили консультацию.

На 15 апреля региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключил в Бердске 3352 договора на вывоз мусора с юридическими лицами и 32915 договоров — с физическими лицами.

Обратить внимание на офис в Бердске, где работает представитель регионального оператора, приказал подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Посетите, где ведут прием населения, и снимите все проблемные вопросы. Там есть проблемные вопросы, — подчеркнул мэр.

Напомним, с 9 января текущего года на территории Бердска ведет работу представитель регоператора «Экология-Новосибирск». Офис расположен по адресу: ул. Ленина, 17А. Бердчане могут подать заявку на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО и получить консультацию. Часы работы работы специалиста с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Оплату услуг по обращению с ТКО без комиссии можно произвести на сайте регионального оператора через сервис «личный кабинет», а также мобильное приложение «платосфера» АОО «Новосибирскэнергосбыт». Либо выбрать иные удобные способы: федеральную систему «Город», Сбербанк России, Почту России, кассы управляющих компаний.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Недостаток один слишком задран тариф

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  2. Ирина

    Бесполезная трата времени заключать договор у данного регоператора. Заключили в январе 2 договора. Отдали копии документов. По итогу пришлось дозваниваться до главного офиса 3 месяца, что бы нам дали лицевой счёт, т. к. наших документов у них не оказалось. По итогу ещё и начислили больше чем прописано. Просто безобразие. А дозвониться до Новосибирска можно с 20 минутным ожиданием ответа.

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  3. Аноним

    А можно выложить фото обследованного рабочего места регоператора в КСБ?

    Предположительно: 1-2 оператора в съёмной комнатке 6-10 квм, по телефону у каждого, с зарплатой 70-150 т.р.
    Через год: Дворец в центре Бердска, президент филиала с 10 помощниками и охраной, с представительского класса машинами.
    А свалка тем временем заболела животом и раздулась.))

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    • Аноним

      Там все намного смешнее. Написал заявление с притензией ( по факту договор, что они частникам навязывают, просто шедевр юридической безграмотности и «мечта» адвоката). Так девочка, что там сидит, отказалась указать свою фамилию и должность, печати тоже нет — все признаки мошенничества

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Не, через год по традиции они все уже будут в Израиле с нашим баблом, как Минц. :-D

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