Конкурс на детское стихотворение о БЭМЗе объявили в Бердске

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» объявляет о конкурсе — стихотворение о Бердском электромеханическом заводе для малышей 3-5 лет. Произведения не должны состоять больше чем из трех-четырех четверостиший. Заявки принимаются до 1 мая. Участие в конкурсе могут принять как поэты из Бердска, так и Новосибирска. Главный приз — раритетная книга «Бердск. 301».

Свои стихотворения вы можете прислать на адрес bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Стихотворение о БЭМЗе».