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Фото: вдохните запах нашей мусорки, от которой крысы, мухи и загрязнение почвы!

Обращались в администрацию города Бердска, результат нулевой. Администрация Бердска вынесла в том году постановление о переносе места для мусорных отходов в течение 30 дней

13.04.2019 Один комментарий
 
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала Аленка:

Уважаемая редакция, хочу с вами поделиться нашей проблемой. Рядом с нашим забором в садовом обществе Мечта-2 организовано место сбора мусора, а это источник мух, крыс, неприятного запаха и дыма, если свалка горит, мусор проникает в почву и тем самым вредит нашим садовым посадкам. Мусорка находится в менее метра от нашего забора, что противоречит законодательству РФ. Мусорка принадлежит соседнему обществу Вега-3. Все наши переговоры с председателем Вега-3 ни к чему не привели. Обращались в администрацию города Бердска, результат нулевой. Администрация Бердска вынесла в том году постановление о переносе места для мусорных отходов в течение 30 дней. Мусорка и ныне там. Приезжайте посмотрите сами и вдохните «аромат» данной мусорки, как это делаем мы и наши маленькие дети.

Фото: вдохните запах нашей мусорки, от которой крысы, мухи и загрязнение почвы! Фото: вдохните запах нашей мусорки, от которой крысы, мухи и загрязнение почвы! Фото: вдохните запах нашей мусорки, от которой крысы, мухи и загрязнение почвы!


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(1) Комментарий

  1. Железный

    Мусорная реформа шагает по стране…. :-D

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