Отжимает окна и ворует драгоценности и телефоны 29-летний житель Бердска

12 марта в период с 13.30 до 14.15 в Бердске неизвестный, отжав пластиковое окно, проник в квартиру дома на улице Комсомольской, откуда похитил сотовый телефон, серебряное ювелирное изделие и бижутерию на общую сумму 12 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка квартиры обратилась в полицию, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции на метрополитене УМВД России по городу Новосибирску задержали подозреваемого в совершении преступления возле станции метро «Площадь Карла Маркса» при сбыте похищенного. Им оказался ранее судимый за убийство и кражу 29-летний житель Бердска.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурант помещен под стражу. Проводится расследование.