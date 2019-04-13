Дачники будьте осторожны: клещи лезут со всех сторон!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалДачники будьте осторожны! Вчера решил перебраться на своём участке, чтобы сегодня семьёй пожарить шашлычки, и был очень сильно шокирован, пока сгребал сухую траву с газона за один час снял с себя трёх клещей, и это притом что участок ухожен.