КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска

Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске

54,2 млн рублей потратят на ремонт дорог в микрорайоне Новом Бердска

Золотая рыбка: Прекратить учить детей «халяве» хотят чиновники

Дорогу до микрорайона Раздольного отремонтируют в 2020 году в Бердске

Тарифы на мусор под контроль взял Путин

С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска

В США призывают наладить дружбу с Россией

Ради отпуска за границей 700 тыс. рублей долга заплатила мастер маникюра из Барабинска

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска

Из-за ДТП на пересечении улиц Комсомольская и Первомайская образовался затор. Пострадавших нет.

12.04.2019 Фото: Елены Посадсковой Один комментарий
 
Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска

ДТП на перекрестке в Бердске создало пробку

На перекрестке улиц Первомайской и Комсомольской в Бердске около 19.00 сегодня, 12 апреля, произошло ДТП. Пассажирский автобус врезался в новую иномарку. Произошло это на светофоре напротив центрального рынка.

На место происшествия приехал разбираться, кто виноват, аварийный комиссар. Судя по всему, повреждения у ПАЗа и легкового автомобиля — участников аварии не очень серьезные. Пострадавших нет.

Но ДТП существенно затрудняет движение на одном из главных перекрестков Бердска. В пятницу вечером там особо интенсивное движение.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Приглашаем бердчан 13 апреля на первенство по всестилевому каратэ Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это судя по фото Субару аутбэк. Лет пяти-семи. На новую не дотягивает

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика