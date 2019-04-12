Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска

На перекрестке улиц Первомайской и Комсомольской в Бердске около 19.00 сегодня, 12 апреля, произошло ДТП. Пассажирский автобус врезался в новую иномарку. Произошло это на светофоре напротив центрального рынка.

На место происшествия приехал разбираться, кто виноват, аварийный комиссар. Судя по всему, повреждения у ПАЗа и легкового автомобиля — участников аварии не очень серьезные. Пострадавших нет.

Но ДТП существенно затрудняет движение на одном из главных перекрестков Бердска. В пятницу вечером там особо интенсивное движение.