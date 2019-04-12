Пробка: Пассажирский автобус врезался в иномарку у центрального рынка Бердска
Нет покупателей на брошенный завод PepsiCo стоимостью 1 млрд рублей в Бердске
54,2 млн рублей потратят на ремонт дорог в микрорайоне Новом Бердска
Золотая рыбка: Прекратить учить детей «халяве» хотят чиновники
Дорогу до микрорайона Раздольного отремонтируют в 2020 году в Бердске
Тарифы на мусор под контроль взял Путин
С бубликом и НЛО сравнивают черную дыру жители Бердска
В США призывают наладить дружбу с Россией
Ради отпуска за границей 700 тыс. рублей долга заплатила мастер маникюра из Барабинска
Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Это судя по фото Субару аутбэк. Лет пяти-семи. На новую не дотягивает
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