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Золотая рыбка: Прекратить учить детей «халяве» хотят чиновники

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.

12.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Золотая рыбка: Прекратить учить детей халяве хотят чиновники

Театральные постановки, сказки, тематические игры научат малышей бережливости

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет. Рекомендации направлены во все регионы, говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

Программы предлагают игровой подход. Занятия рекомендовано проводить в доступной и комфортной для детей форме — театральных постановок, сказок, тематических игр в группе, образовательных веб-квестов. Это, по мнению разработчиков рекомендаций, поможет воспитать в детях трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе, поиск наилучшего выхода из ситуации. Рекомендации содержат перечень базовых понятий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.

Как отмечает Минпросвещения, в дошкольном возрасте финансовая грамотность нацелена на воспитание у ребенка бережливости, рационального поведения, ценностной оценки результатов труда.

-Экономическое воспитание позволяет формировать представление о финансовом мире, которое сможет помочь ему (ребенку) стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения, — указано в сообщении.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов высказал мнение, что сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности.

-Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо, — заявлял Швецов. — Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно, — считает зампред ЦБ.

Источник: РБК


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