Дорогу до микрорайона Раздольного отремонтируют в 2020 году в Бердске

Прошло общественное обсуждение ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) 11 апреля в горадминистрации Бердска.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, основным мероприятием, запланированным в рамках БКД в 2020 году, является ремонт дороги к микрорайону Раздольному.

Будет ремонтироваться ул. Черемушная от ул. Боровой и до остановки общественного транспорта «Раздольный» — участок протяженностью 3,3 км. Планируется выполнить ремонт дорожного полотна и тротуаров, устройство разделительных клумб, ограждение пешеходных переходов согласно правилам безопасности дорожного движения, озеленение, нерегулируемые пешеходные переходы в районе ул. Черемушная, 13, 25 и Боровой, 96, отвод поверхностных вод с территории, прилегающей к зоне проводимого капремонта, в существующую сеть ливневой канализации. Также пройдет реконструкция светофорного объекта на пересечении у. Черемушной и Космической с учетом организации дополнительных полос движения при выезда с перекрестка, устройство регулируемых пешеходных переходов в районе Микрорайона, 25, 28, 37, организация безопасного движения транспорта и пешеходов в районе ручья реки Раздельной.

— Данная дорога попала в реализацию проекта БКД по нескольким причинам. Это обеспечение безопасности и качества эффективности транспортного обслуживания населения. В настоящий момент дорога на всем протяжении не соответствует требованиям нормативного состояния — выбоины, колейность и требования безопасности передвижения в рамках дороги отсутствует. Данная дорога является единственной для удаленных микрорайонов: поселка Борового, Раздольного и Юго-Западного. Развитие дорожной сети городского округа в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений городских округов в зоне обслуживания ул. Черемушной и Боровой. Большой жилой массив с достраиваемыми микрорайонами Космическим, поселком Боровым, микрорайонами Юго-Западным и Раздольным. Дачные общества с круглогодичным проживанием: СНТ «Заречное», «Отдых», «Ромашка», «Дружба», «Радист». Единственное в Микрорайоне почтовое отделение, медиахолдинг ТВК, участковый пункт полиции, федерация греко-римской борьбы, пожарная часть, школы №5 и 12, три детсада, 14 гаражных кооперативов, предприятия торговли и обслуживания населения. К микрорайону Раздольному в дальнейшем будет продолжаться застройка. Проходит движение муниципальных маршрутов по ул. Черемушной, — рассказал Максим Совбанов.

В рамках БКД будет отремонтирован участок ул. Боровой — от ул. Лунной до Черемушной, протяженностью 0,3 км и в поселке Новом — ул. Новосибирская, протяженностью 0,4 км.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров резюмировал: ремонт стартует от кольца в районе Торгового центра Микрорайона, движется к остановке «Черемушная», далее — на микрорайон Раздольный. Захаров пояснил, что кроме того, что рассказал Максим Флюрович, есть еще две составляющие, о которых нельзя забывать: наказы депутатов бердского горсовета и Заксобрания Новосибирской области.

Именно по этой дороге походят рейсы автобусов муниципального бердского автопредприятия (БАТП). Его руководитель Елена Бороздина высказала по вопросу ремонта дороги -до микрорайона Раздольного свою точку зрения:

— Мы еще несколько назад обращались с просьбой включить данный участок дороги в программу БКД. На сегодняшний день складывается печальная ситуация: освещения нет, тротуаров нет, и ребятишечки идут по проезжей части, светоотражающих элементов на их одежде нет. Это может привести к печальным последствиям. Я хотела бы попросить всех присутствующих поддержать именно вот этот участок строительства дороги. Ремонт дороги жизненно необходим.

Автор видео Галина Панчева



Общественники поинтересовались, на какое финансирование по программе БКД может рассчитывать Бердск.

Автор видео Галина Панчева



— Общая сумма финансирования, которая у нас намечена по программе на 2020 год — 152 млн рублей. Это общая сумма по программе, которую в бюджете Новосибирской области предложила область. Сколько будет доведено конкретно на 2020 год, будет известно после принятия бюджета на этот год областным Заксобранием, — отметил Захаров.

Автор видео Галина Панчева



Старшая по дому по ул. 2-ой Заводской Людмила Волчкова отметила, что большая проблема — тротуар, идущий от ул. Космической до поселка Борового.

— Он идет вплотную к дорожной части, и во время таяния снега и после дождя по нему невозможно ходить. И он не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Там невозможно разминуться. Я бы очень хотела, чтобы в проект вошло мое предложение: перенести тротуар от ул. Космической до поселка Борового подальше от дороги. Это и травмоопасно, и некомфортно — ходить по такому тротуару зимой и летом. Выхлопные газы, пыль. Сухая погода восстановилась — невозможно там ходить. Приходишь домой на себя не похожий. Я предлагаю внести в проект тротуар и велосипедную дорожку. Или учитывать ширину тротуара, чтобы мы могли разъезжаться и расходиться. Ремонт нашей дороги я горячо поддерживаю, — отметила Волчкова.