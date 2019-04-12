Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

На реконструкцию ул. Лунной было потрачено более 80 млн рублей
Общественные обсуждения объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры новосибирской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города в 2020 году прошли 11 апреля в мэрии Бердска.
Бердчан волновали не только перспективы на ближайшие годы, но и то, какие городские дороги будут ремонтировать в этом году.
Депутат бердского горсовета Людмила Чуркина поинтересовалась, будет ли до конца отремонтирована ул. Лунная в текущем году.
Ул. Лунная в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована в этом году — от того участка, который завершили в 2018 году и практически до ТЦ «Орбита», отметил начальник УЖКХ Максим Совбанов.
— Когда планировали реконструкцию ул. Лунной, предполагалось, что отремонтируют и отрезок дороги к школе №5. Как обстоят дела с этим местом? — спросила у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова Чуркина.
Данный отрезок дороги не входит в рамки «Безопасных и качественных дорог», но его планируют отремонтировать за счет городского бюджета, пояснил Захаров.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
На фото Лунная? Не могу сориентироваться в каком месте?
0 0
А еще Захаров забыл упомянуть что в планах на 2019 год расширить максимально все магазинные парковки по ул Лунная начиная от Боровой до Космической с безопасным выездом на Лунную и если позволят средства наведут порядок у Гермеса а то там по всей длине парковки выскакивают .А Захарова с Мэром собственники Гермеса похоже послали в( добрый путь ) так что городу на этих Буржуев придется свои деньги тратить .
0 0