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Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

Отрезок дороги к школе №5 не попадает в программу «Безопасные и качественные дороги». Его планируют благоустроить за средства городского бюджета.

12.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

На реконструкцию ул. Лунной было потрачено более 80 млн рублей

Общественные обсуждения объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры новосибирской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города в 2020 году прошли 11 апреля в мэрии Бердска.

Бердчан волновали не только перспективы на ближайшие годы, но и то, какие городские дороги будут ремонтировать в этом году.

Депутат бердского горсовета Людмила Чуркина поинтересовалась, будет ли до конца отремонтирована ул. Лунная в текущем году.

Ул. Лунная в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована в этом году — от того участка, который завершили в 2018 году и практически до ТЦ «Орбита», отметил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Когда планировали реконструкцию ул. Лунной, предполагалось, что отремонтируют и отрезок дороги к школе №5. Как обстоят дела с этим местом? — спросила у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова Чуркина.

Данный отрезок дороги не входит в рамки «Безопасных и качественных дорог», но его планируют отремонтировать за счет городского бюджета, пояснил Захаров.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    На фото Лунная? Не могу сориентироваться в каком месте?

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  2. Аноним

    А еще Захаров забыл упомянуть что в планах на 2019 год расширить максимально все магазинные парковки по ул Лунная начиная от Боровой до Космической с безопасным выездом на Лунную и если позволят средства наведут порядок у Гермеса а то там по всей длине парковки выскакивают .А Захарова с Мэром собственники Гермеса похоже послали в( добрый путь ) так что городу на этих Буржуев придется свои деньги тратить .

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