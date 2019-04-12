Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

Общественные обсуждения объектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры новосибирской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на территории города в 2020 году прошли 11 апреля в мэрии Бердска.

Бердчан волновали не только перспективы на ближайшие годы, но и то, какие городские дороги будут ремонтировать в этом году.

Депутат бердского горсовета Людмила Чуркина поинтересовалась, будет ли до конца отремонтирована ул. Лунная в текущем году.

Ул. Лунная в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована в этом году — от того участка, который завершили в 2018 году и практически до ТЦ «Орбита», отметил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

— Когда планировали реконструкцию ул. Лунной, предполагалось, что отремонтируют и отрезок дороги к школе №5. Как обстоят дела с этим местом? — спросила у вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова Чуркина.

Данный отрезок дороги не входит в рамки «Безопасных и качественных дорог», но его планируют отремонтировать за счет городского бюджета, пояснил Захаров.