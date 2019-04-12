КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам ком. Вокзальная 12, 8-913-919-89-20 Ирина
Продам 1 ком. кв Рогачева 18, тел. 8-913-919-89-20
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам 2к квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Проезд закрыт: После тонувшей автоледи на Nissan перекопали путь в Южный микрорайон Бердска

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Сбила фура: За видео с Зеленским в главной роли полиция Украины возбудила дело

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Изменить тюнинг авто можно по новым правилам в России

Отремонтируют ул. Лунную почти до ТЦ «Орбита» в Бердске

Утонула в грязи из-за грунтовых вод «Газель» под Бердском

Инструкция: Как считать пенсию при двух трудовых книжках

70% россиян живут в режиме строгой экономии

В любой контейнер могут выбрасывать мусор жители Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Изменить тюнинг авто можно по новым правилам в России

Теперь атовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции.

12.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Изменить тюнинг авто можно по новым правилам в России

Утвержден порядок изменения конструкции машин

Утверждены правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, рассказали корреспонденту «РГ» в аппарате правительства.

Речь идет о различном тюнинге автомобилей, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину.

Со всем этим допоборудованием у автовладельцев всегда была головная боль. Порядок внесения изменений в конструкцию был запутан, сложен, дорог и не понятен. В какой ситуации автовладелец получит отказ, а в какой разрешение — можно было только гадать. Тем более, что в каждом регионе, а то и подразделении, он был свой. Теперь появился единый документ, утвержденный постановлением правительства, в котором четко прописано, как получить эту услугу.

Итак, согласно ему автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который к 1 января 2020 года обязано создать Минэкономразвития.

Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения приведен в этих правилах.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Он также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

Разрешение на тюнинг автомобиля, установку кенгуринов, лебедок и прочих излишеств будут получать по единым правилам
После нужно пройти техосмотр. Далее со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Полный перечень для отказа в выдаче такого свидетельства также указан в Правилах. Получив свидетельство в течение 10 дней, необходимо внести изменений в регистрационные данные.

Таким образом четкий порядок установлен. Теперь Госавтоинспекции необходимо разработать целых два регламента. Первый — о выдаче разрешений, второй — о выдаче свидетельств.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции, сейчас эти документы уже готовятся. Предполагается для выдачи разрешений максимально упростить порядок. Сделать возможной подачу документов в электронном виде.

Такой упрощенный порядок сейчас применяется при получении разрешений на установку газобалонного оборудования. В ГИБДД приезжают уже после изменения конструкции.

Порядок с личным обращением в подразделения также сохранится. Документ вступит в силу 1 июня этого года. А реестр Минэкономразвития заработает 1 января 2020 года.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Проезд закрыт: После тонувшей автоледи на Nissan перекопали путь в Южный микрорайон Бердска Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020» Завели дело на нашедшую на улице Iphone жительницу Новосибирска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Четкие правила — это цивилизованно и действительно хорошо.
    Будем надеяться что все хорошо будет не только на бумаге, но в реальности

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика