Колясочников на руках поднимали на третий этаж в мэрии Бердска
Встреча особенных людей с чиновниками, на которой обсуждалась доступность городской среды, вновь проходила в здании без лифта. Инвалид-колясочник переживает, что следующего такого подъема коляска не выдержит.
12.04.2019Автор: Елена БелоусоваФото: АСТ-547 коммент.
Аркадия буквально несли на руках
10 апреля в администрации Бердска прошел координационный совет по делам инвалидов при главе Бердска Евгении Шестернине. Члены совета, представители общественных и образовательных организаций обсуждали вопросы социальной реабилитации детей- инвалидов и детей с ОВЗ.
После совещания в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратился председатель общественной организации инвалидов-колясочников Бердска Аркадий Ситников. Он поделился, что на прошлом координационном совете ему пообещали, что следующий совет будет пройдет на первом этаже, либо там, где создана доступная среда для инвалидов. Но собрание вновь состоялось на третьем этаже мэрии. Аркадия пришлось поднимать на третий этаж практически на руках, для этого ему пришлось привлекать волонтеров, ведь мужчина парализован от шеи и самостоятельно передвигаться не может.
— Очень неудобно и страшно подниматься на коляске по лестничным пролетам. Из-за этого не смогли присутствовать на совете два моих помощника. На входе никто не придержал даже дверь. А внутри, в холле, есть три ступеньки. Осенью там ставили аппарели, сейчас даже их не было, — посетовал Аркадий.
После подъема по лестнице коляска стали трещать. Аркадий переживает, выдержит ли его коляска еще один такой подъем.
— Если нет возможности перенести совет в другое место, желательно чтобы администрация приобрела подъемник для инвалидной коляски(ступенькоход), — обратился с просьбой молодой человек.
Стоит отметить, что в сентябре 2018 года поднимался вопрос «о мероприятиях по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом их потребностей», обсуждались вопросы, связанные с доступностью городской среды для инвалидов. Тогда заместитель главы города по социальной работе Сергей Носов пообещал, что в будущем встреча будет проходить в помещении, доступным для людей с ограничениями в передвижении.
Сергей Носов находится на больничном, но он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» инцидент. Чиновник удивился, что совет провели в администрации:
— Мы планировали координационный совет провести в подготовленном помещении — в обществе инвалидов на К.Маркса, 21. У нас совет не такой большой, мы могли бы все в нем разместиться. Я не вижу смысла в покупке ступенькохода, потому что в Бердске достаточно мест, чтобы проводить советы в удобных местах для инвалидов. Это могут школы, где актовый зал находится на первом этаже. Для нас нет никаких проблем, чтобы провести координационный совет безболезненно для всех категорий граждан, которые в нем участвуют. В основном, он и направлен для работы с инвалидами. Если произошла такая ситуация, значит произошел какой-то сбой.
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Да мэру и сотрудникам плевать на вас. Аппарель есть, но видимо ума не хватило установить ее.
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Вы хотели сказать, наличие стыда?
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Наша мэрия думает только о себе.Каждый раз у них какой-то «сбой».Вообще утратили доверие народа.Додуматься встречу с инвалидами проводить на 3 этаже!!!Вы вообще люди или нет?Вы когда о народе-то думать будите?Когда???У нас что в городе на 1 этаже мест мало,где можно встречу провести?Или лень свои жопы из кресел поднимать?А может и правда-рыба гниёт с головы,уважаемый наш мэр!
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Я не думаю, что мэр додумается организовать комнату для приема инвалидов, фронтовиков, инвалидов-колясочников, где сидит специально подготовленный человек и если надо по средствам связи вызывает «узкого» специалиста.
В комнате желательно иметь медицинскую аптечку со всем необходимым.
Как-то раз наблюдал: в ЦГБ старушке стало плохо. Не смогли быстро найти аптечку, дежурного врача и комнату, чтобы уложить её на кушетку.
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«Встреча особенных людей с чиновниками, на которой обсуждалась доступность городской среды, вновь проходила в здании без лифта. Инвалид-колясочник переживает, что следующего такого подъема коляска не выдержит.»
Почему, например, следующую встречу, не провести там, где всё для помощи колясочникам, уже есть? Или вообще, провести собрание, на площади Горького, в парке Горького или в здании ФСС? Или чиновники не транспортабельны, по сравнению с теми , кто на колясках?
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Еще пожелание, приглашать инвалидов разной категории. Нам слепым тоже есть что сказать по поводу псевдо доступной среды.
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Это такая жизнь в нашем городе . Очень обидно .Просматривая фильм встречу Бадьина с старейшинами о воде на дачи сегодня так на столах и конфеты видно и печенье .,вам не стыдно Господа ,когда вы вспомните про свою совесть .вы ведь существуете за счет налогаплательщиков. Но нечего отпишутся и найдут как всегда для себя оправдание.
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