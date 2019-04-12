Колясочников на руках поднимали на третий этаж в мэрии Бердска

10 апреля в администрации Бердска прошел координационный совет по делам инвалидов при главе Бердска Евгении Шестернине. Члены совета, представители общественных и образовательных организаций обсуждали вопросы социальной реабилитации детей- инвалидов и детей с ОВЗ.

После совещания в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратился председатель общественной организации инвалидов-колясочников Бердска Аркадий Ситников. Он поделился, что на прошлом координационном совете ему пообещали, что следующий совет будет пройдет на первом этаже, либо там, где создана доступная среда для инвалидов. Но собрание вновь состоялось на третьем этаже мэрии. Аркадия пришлось поднимать на третий этаж практически на руках, для этого ему пришлось привлекать волонтеров, ведь мужчина парализован от шеи и самостоятельно передвигаться не может.

— Очень неудобно и страшно подниматься на коляске по лестничным пролетам. Из-за этого не смогли присутствовать на совете два моих помощника. На входе никто не придержал даже дверь. А внутри, в холле, есть три ступеньки. Осенью там ставили аппарели, сейчас даже их не было, — посетовал Аркадий.

После подъема по лестнице коляска стали трещать. Аркадий переживает, выдержит ли его коляска еще один такой подъем.

— Если нет возможности перенести совет в другое место, желательно чтобы администрация приобрела подъемник для инвалидной коляски(ступенькоход), — обратился с просьбой молодой человек.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года поднимался вопрос «о мероприятиях по приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом их потребностей», обсуждались вопросы, связанные с доступностью городской среды для инвалидов. Тогда заместитель главы города по социальной работе Сергей Носов пообещал, что в будущем встреча будет проходить в помещении, доступным для людей с ограничениями в передвижении.

Сергей Носов находится на больничном, но он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» инцидент. Чиновник удивился, что совет провели в администрации:

— Мы планировали координационный совет провести в подготовленном помещении — в обществе инвалидов на К.Маркса, 21. У нас совет не такой большой, мы могли бы все в нем разместиться. Я не вижу смысла в покупке ступенькохода, потому что в Бердске достаточно мест, чтобы проводить советы в удобных местах для инвалидов. Это могут школы, где актовый зал находится на первом этаже. Для нас нет никаких проблем, чтобы провести координационный совет безболезненно для всех категорий граждан, которые в нем участвуют. В основном, он и направлен для работы с инвалидами. Если произошла такая ситуация, значит произошел какой-то сбой.