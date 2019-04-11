Полиция Британии арестовала Джулиана Ассанжа

«47-летний Джулиан Ассанж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде», — сообщили в Скотланд-Ярде.
Отмечается, что сотрудников полиции пригласили в посольство Эквадора после отказа правительства этой страны предоставить Ассанжу дипломатическое убежище.
«Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter эквадорского президента Ленина Морено.
Последние годы основатель WikiLeaks укрывался в здании эквадорской дипмиссии.
Глава британского МИД Джереми Хант поблагодарил Морено за этот шаг.
С аналогичным заявлением выступил и министр по делам Европы и Америк сэр Алан Данкан.
«Совершенно правильно, что Ассанж ответит перед законом должным образом в Великобритании. Суду решать, что будет дальше… Сегодняшние события являются результатом масштабного диалога между двумя странами», — говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении Данкана.
В заявлении WikiLeaks подчеркивается, что власти Эквадора незаконно прекратили действие политического убежища, нарушив международное право.
В Кремле, комментируя арест Ассанжа, выразили надежду, что все его права будут соблюдены.
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Лондон обещал, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит казнь Дело Ассанжа
Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.
В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.
Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.
В октябре прошлого года посольство составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи.
Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие «часы или дни» Ассанжа выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися Морено.
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