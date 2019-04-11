Разглашал персональные данные мертвых за 900 тыс. рублей ритуальщикам полицейский в Новосибирске

Собранные следственным отделом по Ленинскому району г. Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего начальника смены дежурной части Управления МВД России по г. Новосибирску, признанного виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период времени с 2015 по 2017 годы, полицейский, зная о том, что доступ к сведениям конфиденциального характера о смерти граждан ограничен нормативно-правовыми актами, а также защищен ст.10 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», разглашение (распространение) которых запрещено, незамедлительно после получения указанной информации передавал сведения о персональных данных умерших лиц на территории г. Новосибирска, а именно: фамилию, имя, отчество, дату рождения и смерти, местонахождение умершего, посредством мобильного телефона, используя программу обмена мгновенными сообщениями представителям ритуальных услуг за денежное вознаграждение, которое переводилось на банковскую карту, в общей сумме более 900 тыс. рублей.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

Приговором Ленинского районного суда 43-летний полицейский осужден к 7 годам 5 месяцам лишения свободы.

Источник: Следком